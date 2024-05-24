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Путин проинформировал Лукашенко об итогах визита в Китай - РИА Новости, 24.05.2024
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17:30 24.05.2024 (обновлено: 17:34 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/vizit-1948195758.html
Путин проинформировал Лукашенко об итогах визита в Китай
Путин проинформировал Лукашенко об итогах визита в Китай - РИА Новости, 24.05.2024
Путин проинформировал Лукашенко об итогах визита в Китай
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что его российский коллега Владимир Путин проинформировал его об итогах своего визита в КНР. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:30
2024-05-24T17:34
китай
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
пекин
си цзиньпин
в мире
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что его российский коллега Владимир Путин проинформировал его об итогах своего визита в КНР."Я благодарен своему коллеге за подробную информацию о результатах его визита в Китай. Беларусь также нацелена на развитие всестороннего партнерства с Пекином, но мы не забываем и о своем развитии. Белорусско-китайские отношения из года в год также существенно прибавляют", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента РФ после официального вступления в должность президента на новый шестилетний срок. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию - он приезжал в Москву в марте 2023 года.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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китай, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, пекин, си цзиньпин, в мире
Китай, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Пекин, Си Цзиньпин, В мире
Путин проинформировал Лукашенко об итогах визита в Китай

Лукашенко сообщил, что Путин проинформировал его об итогах своего визита в Китай

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что его российский коллега Владимир Путин проинформировал его об итогах своего визита в КНР.
"Я благодарен своему коллеге за подробную информацию о результатах его визита в Китай. Беларусь также нацелена на развитие всестороннего партнерства с Пекином, но мы не забываем и о своем развитии. Белорусско-китайские отношения из года в год также существенно прибавляют", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.
Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента РФ после официального вступления в должность президента на новый шестилетний срок. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию - он приезжал в Москву в марте 2023 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай
15 мая, 08:00
 
КитайБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоПекинСи ЦзиньпинВ мире
 
 
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