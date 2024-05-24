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Путин проинформировал Лукашенко об итогах визита в Китай
Путин проинформировал Лукашенко об итогах визита в Китай - РИА Новости, 24.05.2024
Путин проинформировал Лукашенко об итогах визита в Китай
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что его российский коллега Владимир Путин проинформировал его об итогах своего визита в КНР. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:30
2024-05-24T17:30
2024-05-24T17:34
китай
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что его российский коллега Владимир Путин проинформировал его об итогах своего визита в КНР."Я благодарен своему коллеге за подробную информацию о результатах его визита в Китай. Беларусь также нацелена на развитие всестороннего партнерства с Пекином, но мы не забываем и о своем развитии. Белорусско-китайские отношения из года в год также существенно прибавляют", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента РФ после официального вступления в должность президента на новый шестилетний срок. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию - он приезжал в Москву в марте 2023 года.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
китай
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китай, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, пекин, си цзиньпин, в мире
Китай, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Пекин, Си Цзиньпин, В мире
Путин проинформировал Лукашенко об итогах визита в Китай
Лукашенко сообщил, что Путин проинформировал его об итогах своего визита в Китай