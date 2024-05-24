https://ria.ru/20240524/uvolnenie-1948026500.html

Рогов заявил, что командующий 20-й армией снят с должности

Рогов заявил, что командующий 20-й армией снят с должности - РИА Новости, 24.05.2024

Рогов заявил, что командующий 20-й армией снят с должности

Командующего 20-й армией ВС России Сухраба Ахмедова сняли с должности, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T00:47

2024-05-24T00:47

2024-05-24T10:09

россия

владимир рогов

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Командующего 20-й армией ВС России Сухраба Ахмедова сняли с должности, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Со своей должности снят командующий 20-й армии Сухраб Ахмедов", — написал председатель комиссии ОП России по защите суверенитета.Рогов также добавил, что на данный момент Ахмедова только вывели в распоряжение, однако, по его словам, информированные источники сообщили о развитии ситуации.За последние месяцы в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. Накануне стало известно о задержании главы управления департамента министерства обороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого. Его обвинили в превышении полномочий.В конце апреля арестовали замглавы Минобороны Тимура Иванова, ответственного за военно-строительный комплекс. По данным защиты подозреваемого, ему вменяют взятку на сумму около миллиарда рублей. Иванова временно отстранили от должности.Кроме того, 13 мая стало известно о задержании главного кадровика оборонного ведомства Юрия Кузнецова, а 17 мая арестовали экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.Кроме того, в получении взятки в размере 36 миллионов рублей заподозрили начальника Главного управления связи ВС России, замглавы Генштаба Вадима Шамарина. Суд арестовал его 22 мая.

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россия, владимир рогов, происшествия, вооруженные силы рф