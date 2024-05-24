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В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП - РИА Новости, 24.05.2024
В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Трусовском районе Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:17
2024-05-24T16:17
2024-05-24T16:17
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Трусовском районе Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области. Авария произошла в пятницу днем на улице Комсомольская. Водитель Renault Megane не уступил дорогу автомобилю Lada Priora и врезался в него. "В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир иномарки 1985 года рождения скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Пострадали еще четверо человек, в том числе пассажирка Lada 2008 года рождения. Девочка доставлена в реанимацию. Следственные органы, а также прокуратура области организовали проверки.
https://ria.ru/20240524/dtp-1948038336.html
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происшествия, авто, астрахань, россия, астраханская область, renault s.a, lada vesta, renault clio
Происшествия, Авто, Астрахань, Россия, Астраханская область, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
УМВД: в Астрахани 1 человек погиб и 4 пострадали в ДТП с двумя легковушками