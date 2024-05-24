https://ria.ru/20240524/umvd-1948166005.html

В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП - РИА Новости, 24.05.2024

В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Трусовском районе Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:17

2024-05-24T16:17

2024-05-24T16:17

происшествия

авто

астрахань

россия

астраханская область

renault s.a

lada vesta

renault clio

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d95fbec9f576149c5944efa1ed94b533.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Трусовском районе Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области. Авария произошла в пятницу днем на улице Комсомольская. Водитель Renault Megane не уступил дорогу автомобилю Lada Priora и врезался в него. "В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир иномарки 1985 года рождения скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Пострадали еще четверо человек, в том числе пассажирка Lada 2008 года рождения. Девочка доставлена в реанимацию. Следственные органы, а также прокуратура области организовали проверки.

https://ria.ru/20240524/dtp-1948038336.html

https://ria.ru/20240518/dtp-1946913355.html

астрахань

россия

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, астрахань, россия, астраханская область, renault s.a, lada vesta, renault clio