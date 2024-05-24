Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/umvd-1948166005.html
В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП - РИА Новости, 24.05.2024
В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Трусовском районе Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:17
2024-05-24T16:17
происшествия
авто
астрахань
россия
астраханская область
renault s.a
lada vesta
renault clio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d95fbec9f576149c5944efa1ed94b533.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Трусовском районе Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области. Авария произошла в пятницу днем на улице Комсомольская. Водитель Renault Megane не уступил дорогу автомобилю Lada Priora и врезался в него. "В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир иномарки 1985 года рождения скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Пострадали еще четверо человек, в том числе пассажирка Lada 2008 года рождения. Девочка доставлена в реанимацию. Следственные органы, а также прокуратура области организовали проверки.
https://ria.ru/20240524/dtp-1948038336.html
https://ria.ru/20240518/dtp-1946913355.html
астрахань
россия
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_0380f94044ced5091762290a78c3356d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, астрахань, россия, астраханская область, renault s.a, lada vesta, renault clio
Происшествия, Авто, Астрахань, Россия, Астраханская область, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

УМВД: в Астрахани 1 человек погиб и 4 пострадали в ДТП с двумя легковушками

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Трусовском районе Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области.
Авария произошла в пятницу днем на улице Комсомольская. Водитель Renault Megane не уступил дорогу автомобилю Lada Priora и врезался в него.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Москве в ДТП с каршерингом погибли три человека
Вчера, 06:36
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир иномарки 1985 года рождения скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Пострадали еще четверо человек, в том числе пассажирка Lada 2008 года рождения. Девочка доставлена в реанимацию.
Следственные органы, а также прокуратура области организовали проверки.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
В Ленинградской области в ДТП погибли пять человек погибли
18 мая, 17:43
 
ПроисшествияАвтоАстраханьРоссияАстраханская областьRenault S.ALada VestaRenault Clio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала