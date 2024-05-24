https://ria.ru/20240524/ukraina-1948176648.html

Главы Минобороны стран ЕС 28 мая обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине

Главы Минобороны стран ЕС 28 мая обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине - РИА Новости, 24.05.2024

Главы Минобороны стран ЕС 28 мая обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине

Главы минобороны стран ЕС 28 мая обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине, встречу посетит генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:48

2024-05-24T16:48

2024-05-24T16:48

украина

брюссель

йенс столтенберг

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евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Главы минобороны стран ЕС 28 мая обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине, встречу посетит генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "На повестке будут поставки ПВО и боеприпасов, ожидаем, что будут участвовать министр обороны Украины и генсек НАТО", - сказал он.

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украина

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украина, брюссель, йенс столтенберг, нато, евросоюз, в мире