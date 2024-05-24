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Главы Минобороны стран ЕС 28 мая обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине
Главы Минобороны стран ЕС 28 мая обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине - РИА Новости, 24.05.2024
Главы Минобороны стран ЕС 28 мая обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине
Главы минобороны стран ЕС 28 мая обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине, встречу посетит генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:48
2024-05-24T16:48
2024-05-24T16:48
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Главы минобороны стран ЕС 28 мая обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине, встречу посетит генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "На повестке будут поставки ПВО и боеприпасов, ожидаем, что будут участвовать министр обороны Украины и генсек НАТО", - сказал он.
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украина, брюссель, йенс столтенберг, нато, евросоюз, в мире
Украина, Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, В мире
Главы Минобороны стран ЕС 28 мая обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине
Генсек НАТО и главы Минобороны ЕС обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине