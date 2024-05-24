https://ria.ru/20240524/ukraina-1948171957.html

ЕС подготовил значительное число украинских военных, заявил источник

ЕС подготовил значительное число украинских военных, заявил источник - РИА Новости, 24.05.2024

ЕС подготовил значительное число украинских военных, заявил источник

ЕС уже подготовил значительное число украинских военных в рамках своей тренировочной миссии, вопрос о подготовке военных на территории Украины не обсуждается,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:40

2024-05-24T16:40

2024-05-24T16:40

украина

брюссель

евросоюз

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. ЕС уже подготовил значительное число украинских военных в рамках своей тренировочной миссии, вопрос о подготовке военных на территории Украины не обсуждается, сообщил на брифинге в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы уже подготовили значительное число украинских военных, вопрос их подготовки непосредственно на территории Украины в настоящее время не обсуждается", - сказал он.

https://ria.ru/20240519/plan-1947020893.html

украина

брюссель

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украина, брюссель, евросоюз