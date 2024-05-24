https://ria.ru/20240524/ukraina-1948171957.html
ЕС подготовил значительное число украинских военных, заявил источник
ЕС подготовил значительное число украинских военных, заявил источник - РИА Новости, 24.05.2024
ЕС подготовил значительное число украинских военных, заявил источник
ЕС уже подготовил значительное число украинских военных в рамках своей тренировочной миссии, вопрос о подготовке военных на территории Украины не обсуждается,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:40
2024-05-24T16:40
2024-05-24T16:40
украина
брюссель
евросоюз
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. ЕС уже подготовил значительное число украинских военных в рамках своей тренировочной миссии, вопрос о подготовке военных на территории Украины не обсуждается, сообщил на брифинге в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы уже подготовили значительное число украинских военных, вопрос их подготовки непосредственно на территории Украины в настоящее время не обсуждается", - сказал он.
https://ria.ru/20240519/plan-1947020893.html
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украина, брюссель, евросоюз
Украина, Брюссель, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
ЕС подготовил значительное число украинских военных, заявил источник
ЕС подготовил значительное число украинских военных в рамках учебной миссии