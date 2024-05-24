МИД ПМР выразил опасения из-за милитаризации Молдавии
МИД ПМР назвал милитаризацию Молдавии угрозой безопасности и стабильности
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Милитаризация Молдавии — это угроза безопасности и стабильности, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Мы прекрасно понимаем, что вроде бы Молдова по конституции нейтральное государство, но участвует в военных учениях и получает военную помощь, в том числе материальную в виде вооружений от военного блока НАТО. Это не нейтральная структура, это военный блок, довольно агрессивный, если исходить из истории деятельности этого блока. Поэтому, конечно, это угроза безопасности, угроза стабильности", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый приднестровский".
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Глава МИД ПМР также отметил, что милитаризация Кишинева беспокоит не только население Приднестровья, но и самой Молдавии.
"К нам есть определенные обращения со стороны жителей Молдовы, которые очень обеспокоены, которым тоже не хочется, чтобы возникли у них какие-то проблемы. Любой нормальный человек прекрасно понимает, что такого рода учения, милитаризация, военная поддержка, какие-то прыжки с парашютами, конечно, признаки очень нездоровые и очень тревожные", - отметил Игнатьев.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.