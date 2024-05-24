https://ria.ru/20240524/ubiystvo-1948171485.html
На Урале предъявили обвинение экс-милиционерам, подозреваемым в убийстве
На Урале предъявили обвинение экс-милиционерам, подозреваемым в убийстве - РИА Новости, 24.05.2024
На Урале предъявили обвинение экс-милиционерам, подозреваемым в убийстве
Экс-милиционерам, подозреваемым в убийстве шести человек в Екатеринбурге 24 года назад, предъявлены обвинения, сообщило региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:36
2024-05-24T16:36
2024-05-24T16:39
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Экс-милиционерам, подозреваемым в убийстве шести человек в Екатеринбурге 24 года назад, предъявлены обвинения, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. В четверг пресс-служба МВД России информировала, что четверо подозреваемых в убийствах, совершенных 24 года назад, задержаны в Екатеринбурге, фигурантами уголовных дел оказались бывшие сотрудники милиции. По данным МВД, в апреле 2000 года в столице Урала в одной из квартир дома по переулку Асбестовскому обнаружены тела хозяйки, ее сына и его сожительницы с огнестрельными ранениями. В октябре того же года было совершено убийство директора юридической фирмы. Спустя почти месяц два тела с признаками насильственной смерти были найдены в частном доме по улице Пехотинцев. Раскрыть убийства не удалось из-за недостаточной доказательственной базы, но во время расследования преступлений прошлых лет правоохранители получили информацию, благодаря которой фигурантов установили. В МВД подчеркивали, что подозреваемые – бывшие сотрудники милиции, на момент совершения убийств они были уволены из органов внутренних дел, а впоследствии – осуждены за различные преступления. Фигурантов заключили под стражу. "Пяти фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору", – уточняет в свою очередь СУСК. В управлении добавили, что в период первого из установленных преступных эпизодов (убийство мужчины, его матери и сожительницы) некоторые обвиняемые еще являлись действующими сотрудниками МВД. Убийства совершались при помощи огнестрельного оружия, в том числе пистолетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале предъявили обвинение экс-милиционерам, подозреваемым в убийстве
СК обвинил 5 экс-милиционеров в убийстве 6 человек в Екатеринбурге 24 года назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости.
Экс-милиционерам, подозреваемым в убийстве шести человек в Екатеринбурге 24 года назад, предъявлены обвинения, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале
.
В четверг пресс-служба МВД России информировала, что четверо подозреваемых в убийствах, совершенных 24 года назад, задержаны в Екатеринбурге, фигурантами уголовных дел оказались бывшие сотрудники милиции. По данным МВД, в апреле 2000 года в столице Урала в одной из квартир дома по переулку Асбестовскому обнаружены тела хозяйки, ее сына и его сожительницы с огнестрельными ранениями. В октябре того же года было совершено убийство директора юридической фирмы. Спустя почти месяц два тела с признаками насильственной смерти были найдены в частном доме по улице Пехотинцев.
Раскрыть убийства не удалось из-за недостаточной доказательственной базы, но во время расследования преступлений прошлых лет правоохранители получили информацию, благодаря которой фигурантов установили. В МВД подчеркивали, что подозреваемые – бывшие сотрудники милиции, на момент совершения убийств они были уволены из органов внутренних дел, а впоследствии – осуждены за различные преступления. Фигурантов заключили под стражу.
"Пяти фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору", – уточняет в свою очередь СУСК.
В управлении добавили, что в период первого из установленных преступных эпизодов (убийство мужчины, его матери и сожительницы) некоторые обвиняемые еще являлись действующими сотрудниками МВД. Убийства совершались при помощи огнестрельного оружия, в том числе пистолетов.