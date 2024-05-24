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Глава госсобрания Мордовии подарил бойцам СВО свой УАЗ
Глава госсобрания Мордовии подарил бойцам СВО свой УАЗ - РИА Новости, 24.05.2024
Глава госсобрания Мордовии подарил бойцам СВО свой УАЗ
Председатель госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин от своей семьи передал приехавшим в отпуск бойцам СВО автомобиль УАЗ для выполнения боевых задач, сообщает... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:34
2024-05-24T17:34
2024-05-24T17:34
надежные люди
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Председатель госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин от своей семьи передал приехавшим в отпуск бойцам СВО автомобиль УАЗ для выполнения боевых задач, сообщает пресс-служба главы региона. Чибиркин встретился с бойцами из Мордовии, которые в ближайшие дни должны вернуться на место службы. "Участники СВО рассказали, как проходят их боевые будни, об обстановке в месте дислокации. Обсуждались вопросы, которые волнуют бойцов. Поступившие во время беседы просьбы взяты на контроль. С начала спецоперации депутаты госсобрания поддерживают земляков, которые находятся на передовой: перечисляют средства в региональное отделение Фонда мира, участвуют в формировании и отправке гуманитарных грузов. Председатель госсобрания Мордовии от себя и своей семьи передал бойцам автомобиль УАЗ для использования в зоне боевых действий", - говорится в сообщении. В мордовский батальон также отправится партия БПЛА, закупленная коллективом региональной прокуратуры. Вместе с этим оборудованием прокурор Мордовии Сергей Лапин передал письма, написанные детьми сотрудников надзорного ведомства. На встрече военнослужащим вручены благодарности председателя госсобрания Мордовии - за вклад в дело защиты Отечества, мужество и отвагу при выполнении воинского долга в ходе СВО.
https://ria.ru/20240524/pomosch-1948083922.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Председатель госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин от своей семьи передал приехавшим в отпуск бойцам СВО автомобиль УАЗ для выполнения боевых задач, сообщает пресс-служба главы региона.
Чибиркин встретился с бойцами из Мордовии, которые в ближайшие дни должны вернуться на место службы.
"Участники СВО рассказали, как проходят их боевые будни, об обстановке в месте дислокации. Обсуждались вопросы, которые волнуют бойцов. Поступившие во время беседы просьбы взяты на контроль. С начала спецоперации депутаты госсобрания поддерживают земляков, которые находятся на передовой: перечисляют средства в региональное отделение Фонда мира, участвуют в формировании и отправке гуманитарных грузов. Председатель госсобрания Мордовии от себя и своей семьи передал бойцам автомобиль УАЗ для использования в зоне боевых действий", - говорится в сообщении.
В мордовский батальон также отправится партия БПЛА, закупленная коллективом региональной прокуратуры. Вместе с этим оборудованием прокурор Мордовии Сергей Лапин передал письма, написанные детьми сотрудников надзорного ведомства.
На встрече военнослужащим вручены благодарности председателя госсобрания Мордовии - за вклад в дело защиты Отечества, мужество и отвагу при выполнении воинского долга в ходе СВО
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