https://ria.ru/20240524/tranzit-1948199227.html
Путин заявил о планах по росту транзита белорусских грузов через Россию
Путин заявил о планах по росту транзита белорусских грузов через Россию - РИА Новости, 24.05.2024
Путин заявил о планах по росту транзита белорусских грузов через Россию
Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров о планах наращивать транзит белорусских грузов по... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:35
2024-05-24T17:35
2024-05-24T17:42
экономика
россия
владимир путин
белоруссия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров о планах наращивать транзит белорусских грузов по территории РФ.Он отметил, что объемы железнодорожных грузоперевозок из Белоруссии через российскую территорию растет."В 2023 году этот показатель более чем удвоился, превысив 14 миллионов тонн. И в наших совместных планах и далее наращивать транзит белорусских грузов по территории России. Для этого увеличиваем пропускную способность транспортных коридоров, сообща занимаемся модернизацией торговой и логистической инфраструктуры", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, белоруссия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Белоруссия
Путин заявил о планах по росту транзита белорусских грузов через Россию
Путин заявил о планах наращивать транзит белорусских грузов через территорию РФ