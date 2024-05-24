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Путин заявил о планах по росту транзита белорусских грузов через Россию - РИА Новости, 24.05.2024
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17:35 24.05.2024 (обновлено: 17:42 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/tranzit-1948199227.html
Путин заявил о планах по росту транзита белорусских грузов через Россию
Путин заявил о планах по росту транзита белорусских грузов через Россию - РИА Новости, 24.05.2024
Путин заявил о планах по росту транзита белорусских грузов через Россию
Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров о планах наращивать транзит белорусских грузов по... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:35
2024-05-24T17:42
экономика
россия
владимир путин
белоруссия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров о планах наращивать транзит белорусских грузов по территории РФ.Он отметил, что объемы железнодорожных грузоперевозок из Белоруссии через российскую территорию растет."В 2023 году этот показатель более чем удвоился, превысив 14 миллионов тонн. И в наших совместных планах и далее наращивать транзит белорусских грузов по территории России. Для этого увеличиваем пропускную способность транспортных коридоров, сообща занимаемся модернизацией торговой и логистической инфраструктуры", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин, белоруссия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Белоруссия
Путин заявил о планах по росту транзита белорусских грузов через Россию

Путин заявил о планах наращивать транзит белорусских грузов через территорию РФ

© AP PhotoВъезд на территорию Российской Федерации на границе с Белоруссией
Въезд на территорию Российской Федерации на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo
Въезд на территорию Российской Федерации на границе с Белоруссией. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров о планах наращивать транзит белорусских грузов по территории РФ.
Он отметил, что объемы железнодорожных грузоперевозок из Белоруссии через российскую территорию растет.
"В 2023 году этот показатель более чем удвоился, превысив 14 миллионов тонн. И в наших совместных планах и далее наращивать транзит белорусских грузов по территории России. Для этого увеличиваем пропускную способность транспортных коридоров, сообща занимаемся модернизацией торговой и логистической инфраструктуры", - сказал Путин.
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