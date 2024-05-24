https://ria.ru/20240524/tranzit-1948199227.html

Путин заявил о планах по росту транзита белорусских грузов через Россию

Путин заявил о планах по росту транзита белорусских грузов через Россию - РИА Новости, 24.05.2024

Путин заявил о планах по росту транзита белорусских грузов через Россию

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров о планах наращивать транзит белорусских грузов по... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:35

2024-05-24T17:35

2024-05-24T17:42

экономика

россия

владимир путин

белоруссия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров о планах наращивать транзит белорусских грузов по территории РФ.Он отметил, что объемы железнодорожных грузоперевозок из Белоруссии через российскую территорию растет."В 2023 году этот показатель более чем удвоился, превысив 14 миллионов тонн. И в наших совместных планах и далее наращивать транзит белорусских грузов по территории России. Для этого увеличиваем пропускную способность транспортных коридоров, сообща занимаемся модернизацией торговой и логистической инфраструктуры", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, белоруссия