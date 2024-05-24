https://ria.ru/20240524/torgovlya-1948196352.html
Торговля Москвы и Минска защищена от влияния третьих стран, заявил Путин
Торговля Москвы и Минска защищена от влияния третьих стран, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Торговля Москвы и Минска защищена от влияния третьих стран, заявил Путин
Взаимные торговля и инвестиции РФ и Белоруссии защищены от влияния третьих стран, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:30
2024-05-24T17:30
2024-05-24T17:49
москва
минск
россия
белоруссия
союзное государство
владимир путин
экономика
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Взаимные торговля и инвестиции РФ и Белоруссии защищены от влияния третьих стран, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров."Взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, минск, россия, белоруссия, союзное государство, владимир путин, экономика
Москва, Минск, Россия, Белоруссия, Союзное государство, Владимир Путин, Экономика
Торговля Москвы и Минска защищена от влияния третьих стран, заявил Путин
Путин: торговля и инвестиции РФ и Белоруссии защищены от влияния третьих стран