https://ria.ru/20240524/torgovlya-1948196352.html

Торговля Москвы и Минска защищена от влияния третьих стран, заявил Путин

Торговля Москвы и Минска защищена от влияния третьих стран, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024

Торговля Москвы и Минска защищена от влияния третьих стран, заявил Путин

Взаимные торговля и инвестиции РФ и Белоруссии защищены от влияния третьих стран, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:30

2024-05-24T17:30

2024-05-24T17:49

москва

минск

россия

белоруссия

союзное государство

владимир путин

экономика

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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Взаимные торговля и инвестиции РФ и Белоруссии защищены от влияния третьих стран, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров."Взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

москва

минск

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, минск, россия, белоруссия, союзное государство, владимир путин, экономика