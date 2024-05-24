https://ria.ru/20240524/telegram-1948163355.html
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 24.05.2024
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
Российские пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф" зафиксировано более тысячи жалоб, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:09
2024-05-24T16:09
2024-05-24T16:30
telegram
краснодарский край
санкт-петербург
самарское
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф" зафиксировано более тысячи жалоб, выяснил корреспондент РИА Новости.Согласно данным сервиса, более трети всех жалоб - 35% - поступило от москвичей, еще 12% - от пользователей из Санкт-Петербурга. Также есть жалобы из Краснодарского края, Свердловской, Нижегородской, Самарской, Новосибирской и Московской областей и из других регионов.
краснодарский край
санкт-петербург
самарское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9e8ae788914e756b766cf2bb62db1bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, краснодарский край, санкт-петербург, самарское, общество
Telegram, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Самарское, Общество
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
Сбой.рф: число жалоб россиян на работу Telegram превысило тысячу