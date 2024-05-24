https://ria.ru/20240524/telegram-1948163355.html

Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram

Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 24.05.2024

Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram

Российские пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф" зафиксировано более тысячи жалоб, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:09

2024-05-24T16:09

2024-05-24T16:30

telegram

краснодарский край

санкт-петербург

самарское

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф" зафиксировано более тысячи жалоб, выяснил корреспондент РИА Новости.Согласно данным сервиса, более трети всех жалоб - 35% - поступило от москвичей, еще 12% - от пользователей из Санкт-Петербурга. Также есть жалобы из Краснодарского края, Свердловской, Нижегородской, Самарской, Новосибирской и Московской областей и из других регионов.

краснодарский край

санкт-петербург

самарское

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telegram, краснодарский край, санкт-петербург, самарское, общество