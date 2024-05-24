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Правительство одобрило переговоры с Таджикистаном по таможенному коридору - РИА Новости, 24.05.2024
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21:47 24.05.2024 (обновлено: 23:14 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/tadzhikistan-1948256069.html
Правительство одобрило переговоры с Таджикистаном по таможенному коридору
Правительство одобрило переговоры с Таджикистаном по таможенному коридору - РИА Новости, 24.05.2024
Правительство одобрило переговоры с Таджикистаном по таможенному коридору
Правительство России одобрило проведение переговоров между таможенными службами РФ и Таджикистана об упрощенном таможенном коридоре, соответствующее... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T21:47
2024-05-24T23:14
экономика
россия
таджикистан
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило проведение переговоров между таможенными службами РФ и Таджикистана об упрощенном таможенном коридоре, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Принять предложение минфина России, согласованное с МИДом России и ФТС России, о проведении переговоров о заключении соглашения между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан", - говорится в документе.
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экономика, россия, таджикистан, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Таджикистан, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Правительство одобрило переговоры с Таджикистаном по таможенному коридору

Правительство одобрило переговоры с Душанбе по упрощенному таможенному коридору

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило проведение переговоров между таможенными службами РФ и Таджикистана об упрощенном таможенном коридоре, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение минфина России, согласованное с МИДом России и ФТС России, о проведении переговоров о заключении соглашения между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан", - говорится в документе.
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ЭкономикаРоссияТаджикистанФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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