https://ria.ru/20240524/tadzhikistan-1948256069.html

Правительство одобрило переговоры с Таджикистаном по таможенному коридору

Правительство одобрило переговоры с Таджикистаном по таможенному коридору - РИА Новости, 24.05.2024

Правительство одобрило переговоры с Таджикистаном по таможенному коридору

Правительство России одобрило проведение переговоров между таможенными службами РФ и Таджикистана об упрощенном таможенном коридоре, соответствующее... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T21:47

2024-05-24T21:47

2024-05-24T23:14

экономика

россия

таджикистан

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило проведение переговоров между таможенными службами РФ и Таджикистана об упрощенном таможенном коридоре, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Принять предложение минфина России, согласованное с МИДом России и ФТС России, о проведении переговоров о заключении соглашения между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946393052.html

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экономика, россия, таджикистан, федеральная таможенная служба (фтс россии)