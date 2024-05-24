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За неделю на линии фронта сдались в плен 67 военных ВСУ
За неделю на линии фронта сдались в плен 67 военных ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024
За неделю на линии фронта сдались в плен 67 военных ВСУ
За минувшую неделю (период с 18 по 24 мая) в плен к российской армии сдалось 67 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:13
2024-05-24T15:13
2024-05-24T23:22
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. За минувшую неделю (период с 18 по 24 мая) в плен к российской армии сдалось 67 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
За неделю на линии фронта сдались в плен 67 военных ВСУ
МО: за неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 военных ВСУ