https://ria.ru/20240524/svo-1948147186.html

За неделю на линии фронта сдались в плен 67 военных ВСУ

За неделю на линии фронта сдались в плен 67 военных ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024

За неделю на линии фронта сдались в плен 67 военных ВСУ

За минувшую неделю (период с 18 по 24 мая) в плен к российской армии сдалось 67 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:13

2024-05-24T15:13

2024-05-24T23:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904347178_0:0:3144:1768_1920x0_80_0_0_406c4243d9df91f024bc581dd06a5aa0.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. За минувшую неделю (период с 18 по 24 мая) в плен к российской армии сдалось 67 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/voennyy-1948134660.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, безопасность