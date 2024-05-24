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Житель Воронежа получил три года за угрозу взорвать жилые дома
Житель Воронежа получил три года за угрозу взорвать жилые дома - РИА Новости, 24.05.2024
Житель Воронежа получил три года за угрозу взорвать жилые дома
Советский районный суд Воронежа отправил на три года в колонию-поселение местного жителя, который, напившись, угрожал взорвать жилые дома, если ему не передадут РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:47
2024-05-24T15:47
2024-05-24T15:47
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Советский районный суд Воронежа отправил на три года в колонию-поселение местного жителя, который, напившись, угрожал взорвать жилые дома, если ему не передадут 10 миллиардов долларов, сообщил суд. "Судом установлено, что 19 ноября 2023 года Зацепин А.В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился по месту своего проживания в Воронеже, где у него внезапно возник умысел, направленный на совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве", - говорится в релизе. По данным суда, мужчина с домашнего телефона позвонил по номеру 112 и заявил, что "оставил взрывное устройство в жилых домах" по улице писателя Маршака, "требуя передать ему 10 миллиардов долларов". Для проверки сообщения о готовящемся взрыве были вызваны сотрудники органов внутренних дел, которые никакой взрывчатки не нашли. В отношении мужчины было возбуждено дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Вину Зацепин признал в полном объеме. "Приговором Советского районного суда Зацепин А.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html
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происшествия, воронеж
Житель Воронежа получил три года за угрозу взорвать жилые дома
Суд: угрожавший взорвать жилые дома воронежец получил 3 года колонии-поселения
ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Советский районный суд Воронежа отправил на три года в колонию-поселение местного жителя, который, напившись, угрожал взорвать жилые дома, если ему не передадут 10 миллиардов долларов, сообщил суд.
"Судом установлено, что 19 ноября 2023 года Зацепин А.В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился по месту своего проживания в Воронеже, где у него внезапно возник умысел, направленный на совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве", - говорится в релизе.
По данным суда, мужчина с домашнего телефона позвонил по номеру 112 и заявил, что "оставил взрывное устройство в жилых домах" по улице писателя Маршака, "требуя передать ему 10 миллиардов долларов". Для проверки сообщения о готовящемся взрыве были вызваны сотрудники органов внутренних дел, которые никакой взрывчатки не нашли.
В отношении мужчины было возбуждено дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Вину Зацепин признал в полном объеме.
"Приговором Советского районного суда Зацепин А.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении.