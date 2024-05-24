В США предложили ввести санкции против должностных лиц МУС
Fox News: сенаторы США предложили запретить выдачу виз должностным лицам МУС
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов США выступила с предложением ввести финансовые санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам МУС после решения суда запросить ордера на арест для израильских чиновников, текст резолюции эксклюзивно публикует телеканал Fox News.
"Резолюция... рекомендует президенту (США Джо - ред.) Байдену и конгрессу ввести финансовые санкции и запрет на получение виз для должностных лиц МУС за злоупотребление властью, которое угрожает интересам США и ослабляет их союзников", - следует из резолюции. Предложение возглавили сенаторы республиканец Марк Раундс и демократ Джо Манчин.
В тексте резолюции официально заявлено, что сенат поддерживает Израиль и полностью отвергает действия Международного уголовного суда против высокопоставленных израильских чиновников.
"(Палестинское движение - ред.) ХАМАС - жестокая террористическая организация, в то время как Израиль - демократия и союзник США, который усердно работает над соблюдением международного права. Эти действия прокурора МУС создают эквивалентность, лишенную реальности. Я горжусь тем, что возглавляю своих коллег по резолюции, которая говорит миру, что мы поддерживаем Израиль", - приводит телеканал слова Раундса.
Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.