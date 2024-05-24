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В США предложили ввести санкции против должностных лиц МУС - РИА Новости, 24.05.2024
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14:17 24.05.2024 (обновлено: 15:48 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/ssha-1948127435.html
В США предложили ввести санкции против должностных лиц МУС
В США предложили ввести санкции против должностных лиц МУС - РИА Новости, 24.05.2024
В США предложили ввести санкции против должностных лиц МУС
Двухпартийная группа сенаторов США выступила с предложением ввести финансовые санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам МУС после решения суда запросить... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:17
2024-05-24T15:48
в мире
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израиль
биньямин нетаньяху
исмаил хания
международный уголовный суд
хамас
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов США выступила с предложением ввести финансовые санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам МУС после решения суда запросить ордера на арест для израильских чиновников, текст резолюции эксклюзивно публикует телеканал Fox News. "Резолюция... рекомендует президенту (США Джо - ред.) Байдену и конгрессу ввести финансовые санкции и запрет на получение виз для должностных лиц МУС за злоупотребление властью, которое угрожает интересам США и ослабляет их союзников", - следует из резолюции. Предложение возглавили сенаторы республиканец Марк Раундс и демократ Джо Манчин. В тексте резолюции официально заявлено, что сенат поддерживает Израиль и полностью отвергает действия Международного уголовного суда против высокопоставленных израильских чиновников. "(Палестинское движение - ред.) ХАМАС - жестокая террористическая организация, в то время как Израиль - демократия и союзник США, который усердно работает над соблюдением международного права. Эти действия прокурора МУС создают эквивалентность, лишенную реальности. Я горжусь тем, что возглавляю своих коллег по резолюции, которая говорит миру, что мы поддерживаем Израиль", - приводит телеканал слова Раундса. Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.
https://ria.ru/20240524/gruziya-1948093746.html
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в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху, исмаил хания, международный уголовный суд, хамас
В мире, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Международный уголовный суд, ХАМАС
В США предложили ввести санкции против должностных лиц МУС

Fox News: сенаторы США предложили запретить выдачу виз должностным лицам МУС

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов США выступила с предложением ввести финансовые санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам МУС после решения суда запросить ордера на арест для израильских чиновников, текст резолюции эксклюзивно публикует телеканал Fox News.
"Резолюция... рекомендует президенту (США Джо - ред.) Байдену и конгрессу ввести финансовые санкции и запрет на получение виз для должностных лиц МУС за злоупотребление властью, которое угрожает интересам США и ослабляет их союзников", - следует из резолюции. Предложение возглавили сенаторы республиканец Марк Раундс и демократ Джо Манчин.
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В тексте резолюции официально заявлено, что сенат поддерживает Израиль и полностью отвергает действия Международного уголовного суда против высокопоставленных израильских чиновников.
"(Палестинское движение - ред.) ХАМАС - жестокая террористическая организация, в то время как Израиль - демократия и союзник США, который усердно работает над соблюдением международного права. Эти действия прокурора МУС создают эквивалентность, лишенную реальности. Я горжусь тем, что возглавляю своих коллег по резолюции, которая говорит миру, что мы поддерживаем Израиль", - приводит телеканал слова Раундса.
Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.
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В миреСШАИзраильБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияМеждународный уголовный судХАМАС
 
 
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