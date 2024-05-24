https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948176801.html
Появились фото последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом
Появились фото последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 24.05.2024
Появились фото последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом
Telegram-канал предприятия "Украинская железная дорога" опубликовал кадры последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:48
2024-05-24T16:48
2024-05-24T16:53
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Telegram-канал предприятия "Украинская железная дорога" опубликовал кадры последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом."В результате обстрела повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда", — говорится в материале.Ранее в пятницу в пресс-службе Минобороны сообщили, что российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 уничтожили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области.
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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", украинская железная дорога, ми-35
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Украинская железная дорога, Ми-35
Появились фото последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом
Украинская железная дорога показала последствия удара по составу с техникой ВСУ