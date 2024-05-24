https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948176801.html

Появились фото последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом

Появились фото последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 24.05.2024

Появились фото последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом

Telegram-канал предприятия "Украинская железная дорога" опубликовал кадры последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:48

2024-05-24T16:48

2024-05-24T16:53

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ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Telegram-канал предприятия "Украинская железная дорога" опубликовал кадры последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом."В результате обстрела повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда", — говорится в материале.Ранее в пятницу в пресс-службе Минобороны сообщили, что российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 уничтожили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области.

https://ria.ru/20240524/spetsopertsiya-1948144651.html

харьков

харьковская область

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