Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" за неделю отразила 23 контратаки противника - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 24.05.2024 (обновлено: 15:25 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948146599.html
Группировка "Север" за неделю отразила 23 контратаки противника
Группировка "Север" за неделю отразила 23 контратаки противника - РИА Новости, 24.05.2024
Группировка "Север" за неделю отразила 23 контратаки противника
Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю продвинулись вглубь обороны ВСУ, отражены 23 контратаки украинских штурмовых групп, противник... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:11
2024-05-24T15:25
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю продвинулись вглубь обороны ВСУ, отражены 23 контратаки украинских штурмовых групп, противник потерял до 1840 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."Отражены 23 контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области", - отмечает МО РФ.Сообщается, что "потери противника за неделю составили до 1840 военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО "Град" и Vampire, а также 37 орудий полевой артиллерии".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_88f45fbaad665616a35444a8f157dd95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" за неделю отразила 23 контратаки противника

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли в зоне действия группировки "Север" до 1840 солдат

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю продвинулись вглубь обороны ВСУ, отражены 23 контратаки украинских штурмовых групп, противник потерял до 1840 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
© ИнфографикаОсвобожденное село Старица в Харьковской области
Освобожденное село Старица в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Старица в Харьковской области
"Отражены 23 контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области", - отмечает МО РФ.
Сообщается, что "потери противника за неделю составили до 1840 военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО "Град" и Vampire, а также 37 орудий полевой артиллерии".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала