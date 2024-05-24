Группировка "Север" за неделю отразила 23 контратаки противника
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли в зоне действия группировки "Север" до 1840 солдат
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю продвинулись вглубь обороны ВСУ, отражены 23 контратаки украинских штурмовых групп, противник потерял до 1840 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
© ИнфографикаОсвобожденное село Старица в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Старица в Харьковской области
"Отражены 23 контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области", - отмечает МО РФ.
Сообщается, что "потери противника за неделю составили до 1840 военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО "Град" и Vampire, а также 37 орудий полевой артиллерии".
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