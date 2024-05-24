https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948146599.html

Группировка "Север" за неделю отразила 23 контратаки противника

Группировка "Север" за неделю отразила 23 контратаки противника - РИА Новости, 24.05.2024

Группировка "Север" за неделю отразила 23 контратаки противника

Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю продвинулись вглубь обороны ВСУ, отражены 23 контратаки украинских штурмовых групп, противник... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:11

2024-05-24T15:11

2024-05-24T15:25

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю продвинулись вглубь обороны ВСУ, отражены 23 контратаки украинских штурмовых групп, противник потерял до 1840 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."Отражены 23 контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области", - отмечает МО РФ.Сообщается, что "потери противника за неделю составили до 1840 военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО "Град" и Vampire, а также 37 орудий полевой артиллерии".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф