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ВС России нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине
ВС России нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине - РИА Новости, 24.05.2024
ВС России нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине
Российские военные за неделю нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины, целями были аэродромная инфраструктура, места хранения ракет, цеха... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:07
2024-05-24T15:07
2024-05-24T15:21
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины, целями были аэродромная инфраструктура, места хранения ракет, цеха производства безэкипажных катеров, пункты временной дислокации наемников. сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 18 по 24 мая т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: военная аэродромная инфраструктура противника, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражались пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html
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ВС России нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине
МО: ВС РФ нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине за неделю