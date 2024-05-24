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Путин назвал приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024
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16:48 24.05.2024 (обновлено: 17:04 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/sotrudnichestvo-1948176961.html
Путин назвал приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии
Путин назвал приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024
Путин назвал приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии
Инвестиционное сотрудничество и высокие технологии – одни из приоритетных направлений сотрудничества России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:48
2024-05-24T17:04
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инвестиционное сотрудничество и высокие технологии – одни из приоритетных направлений сотрудничества России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы упомянули об инвестиционной деятельности. Полагаю, что это одно из более важных наших направлений, имея в виду, что мы, конечно, должны делать упор, прежде всего, на приоритетные направления нашего сотрудничества. А этими приоритетными направлениями в первую очередь, конечно, являются высокие технологии и все, что с этим связано. Будущее, безусловно, за этим", - сказал Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Путин назвал приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии

Путин: высокие технологии - один из приоритетов сотрудничества РФ и Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инвестиционное сотрудничество и высокие технологии – одни из приоритетных направлений сотрудничества России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы упомянули об инвестиционной деятельности. Полагаю, что это одно из более важных наших направлений, имея в виду, что мы, конечно, должны делать упор, прежде всего, на приоритетные направления нашего сотрудничества. А этими приоритетными направлениями в первую очередь, конечно, являются высокие технологии и все, что с этим связано. Будущее, безусловно, за этим", - сказал Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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