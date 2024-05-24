https://ria.ru/20240524/sotrudnichestvo-1948176961.html

Путин назвал приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии

Путин назвал приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024

Путин назвал приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии

Инвестиционное сотрудничество и высокие технологии – одни из приоритетных направлений сотрудничества России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:48

2024-05-24T16:48

2024-05-24T17:04

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инвестиционное сотрудничество и высокие технологии – одни из приоритетных направлений сотрудничества России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы упомянули об инвестиционной деятельности. Полагаю, что это одно из более важных наших направлений, имея в виду, что мы, конечно, должны делать упор, прежде всего, на приоритетные направления нашего сотрудничества. А этими приоритетными направлениями в первую очередь, конечно, являются высокие технологии и все, что с этим связано. Будущее, безусловно, за этим", - сказал Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире