https://ria.ru/20240524/sng-1948157024.html
Выступление Мишустина после заседания Совета глав правительств стран СНГ
Выступление Мишустина после заседания Совета глав правительств стран СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
Выступление Мишустина после заседания Совета глав правительств стран СНГ
Премьер-министр России Михаил Мишустин и другие главы стран СНГ делают заявления для прессы. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:00
2024-05-24T16:00
2024-05-24T16:00
россия
михаил мишустин
снг
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Премьер-министр России Михаил Мишустин и другие главы стран СНГ делают заявления для прессы.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Заявление Мишустина после заседания Совета глав правительств стран СНГ
Заявление Мишустина после заседания Совета глав правительств стран СНГ
2024-05-24T16:00
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мишустин, снг, видео
Россия, Михаил Мишустин, СНГ
Выступление Мишустина после заседания Совета глав правительств стран СНГ
Премьер-министр России Михаил Мишустин и другие главы стран СНГ делают заявления для прессы.
2024-05-24T16:00
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PT3M48S
Премьер-министр России Михаил Мишустин и другие главы стран СНГ делают заявления для прессы.