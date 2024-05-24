https://ria.ru/20240524/sng-1948157024.html

Выступление Мишустина после заседания Совета глав правительств стран СНГ

Выступление Мишустина после заседания Совета глав правительств стран СНГ - РИА Новости, 24.05.2024

Выступление Мишустина после заседания Совета глав правительств стран СНГ

Премьер-министр России Михаил Мишустин и другие главы стран СНГ делают заявления для прессы. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:00

2024-05-24T16:00

2024-05-24T16:00

россия

михаил мишустин

снг

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Премьер-министр России Михаил Мишустин и другие главы стран СНГ делают заявления для прессы.

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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