https://ria.ru/20240524/sng-1948134992.html

Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ

Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ - РИА Новости, 24.05.2024

Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ

Россия считает ключевой задачей углубление экономических связей на пространстве СНГ, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:37

2024-05-24T14:37

2024-05-24T14:37

россия

ашхабад

михаил мишустин

снг

содружество

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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Россия считает ключевой задачей углубление экономических связей на пространстве СНГ, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В 2024 году Россия председательствует в странах Содружества. "Ключевой задачей считаем углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также промышленной кооперации, логистики, экологии, инноваций, цифровизации", - сказал Мишустин в ходе своего выступления на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе, которое проходит в Ашхабаде. Он также подчеркнул, что важно продолжать скоординированную работу для наращивания экономического и производственного потенциала Содружества, формировать новые механизмы взаимодействия. "Главная цель заключается в качественном повышении уровня жизни наших граждан. Только объединяя усилия мы сможем эффективно противостоять возникающим вызовам, в том числе протекционизму, недобросовестной конкуренции и санкционной политике", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20240524/sng-1948044945.html

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россия, ашхабад, михаил мишустин, снг, содружество