https://ria.ru/20240524/sng-1948134992.html
Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ
Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ
Россия считает ключевой задачей углубление экономических связей на пространстве СНГ, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:37
2024-05-24T14:37
2024-05-24T14:37
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ашхабад
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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Россия считает ключевой задачей углубление экономических связей на пространстве СНГ, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В 2024 году Россия председательствует в странах Содружества. "Ключевой задачей считаем углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также промышленной кооперации, логистики, экологии, инноваций, цифровизации", - сказал Мишустин в ходе своего выступления на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе, которое проходит в Ашхабаде. Он также подчеркнул, что важно продолжать скоординированную работу для наращивания экономического и производственного потенциала Содружества, формировать новые механизмы взаимодействия. "Главная цель заключается в качественном повышении уровня жизни наших граждан. Только объединяя усилия мы сможем эффективно противостоять возникающим вызовам, в том числе протекционизму, недобросовестной конкуренции и санкционной политике", - добавил Мишустин.
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россия, ашхабад, михаил мишустин, снг, содружество
Россия, Ашхабад, Михаил Мишустин, СНГ, Содружество
Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ
Мишустин назвал углубление экономических связей в СНГ ключевой задачей
АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Россия считает ключевой задачей углубление экономических связей на пространстве СНГ, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В 2024 году Россия председательствует в странах Содружества.
"Ключевой задачей считаем углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также промышленной кооперации, логистики, экологии, инноваций, цифровизации", - сказал Мишустин в ходе своего выступления на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе, которое проходит в Ашхабаде.
Он также подчеркнул, что важно продолжать скоординированную работу для наращивания экономического и производственного потенциала Содружества, формировать новые механизмы взаимодействия.
"Главная цель заключается в качественном повышении уровня жизни наших граждан. Только объединяя усилия мы сможем эффективно противостоять возникающим вызовам, в том числе протекционизму, недобросовестной конкуренции и санкционной политике", - добавил Мишустин.