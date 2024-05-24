https://ria.ru/20240524/shou-1948120778.html

Новое шоу "Поймай меня, если сможешь" стартует на телеканале "Россия"

Новое шоу "Поймай меня, если сможешь" стартует на телеканале "Россия" - РИА Новости, 24.05.2024

Новое шоу "Поймай меня, если сможешь" стартует на телеканале "Россия"

На "России" в пятницу стартует новое музыкальное шоу "Поймай меня, если сможешь", в котором участвуют звезды. Среди них: Лариса Долина, Надежда Бабкина,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:23

2024-05-24T14:23

2024-05-24T14:23

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новости культуры

лариса долина

надежда бабкина

владимир маркони

россия

валерия (алла перфилова)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. На "России" в пятницу стартует новое музыкальное шоу "Поймай меня, если сможешь", в котором участвуют звезды. Среди них: Лариса Долина, Надежда Бабкина, Валерия, Дмитрий Харатьян, Анна Ардова, Ани Лорак и другие, сообщает пресс-служба телеканала.Шоу выйдет в эфир в 21:30. Его ведущим стал шоумен и юморист Владимир Маркони. На сцене сойдутся две команды – "Звезды" и "Участники"."В составе команды "Звезды" – известные музыканты, юмористы, актеры, телеведущие и композиторы. В команде "Участники" – телезрители, которые любят петь, но среди них появятся как действительно талантливые певцы, так и те, у кого нет вокальных данных, – они выступят под фонограмму с чужим голосом. Звездам предстоит "поймать" и угадать именно того участника, который поет хуже всех, а точнее, совсем не умеет это делать. А задача участников – ввести звезд в заблуждение и показать, что каждый из них обладает чудесным голосом и непревзойденным вокальным мастерством", — пояснили в пресс-службе телеканала. Награда победителю, который сможет обмануть звезд, — миллион."Уникальное шоу, в котором можно получить деньги за то, что ты хорошо поешь, но также и за то, что ты не умеешь петь. Я, разумеется, буду на стороне участников. Но и звездам тоже буду иногда подыгрывать. Никому не должно быть просто на нашем шоу – это основная концепция, и я буду делать все, чтобы миллион никому не достался легко", — отметил Владимир Маркони.В каждом выпуске будет 18 участников из разных городов России. Им дается всего лишь три раунда на попытку сорвать большой денежный куш. Против них сыграют четыре звезды. В команде звезд будут: Лариса Долина, Надежда Бабкина, Татьяна Буланова, Александр Буйнов, Валерия, Сосо Павлиашвили, Наташа Королёва, Дмитрий Харатьян, Анна Ардова, Хабиб, Александр STСтепанов, Ваня Дмитриенко, Ани Лорак, Алёна Свиридова, Елена Воробей, Любовь Успенская, Стас Костюшкин, Михаил Полицеймако, Маша Распутина, Александра Ревенко, Алена Апина, Максим Дунаевский и другие."Создатели проекта постарались придумать все так, чтобы максимально запутать звездную команду и всячески усложнить ее путь к победе. В подготовке к шоу участвовали специальные тренеры и преподаватели, которые занимались с участниками и репетировали с ними номера – показывали им, как притвориться хорошим певцом", — рассказали в пресс-службе телеканала.Шоу будет выходить в эфир "России" каждую пятницу. Выпуски также будут доступны на медиаплатформе "Смотрим".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, лариса долина, надежда бабкина, владимир маркони, россия, валерия (алла перфилова)