https://ria.ru/20240524/sg-1948194653.html

Союзное государство многого добилось по интеграционным трекам, заявил Путин

Союзное государство многого добилось по интеграционным трекам, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024

Союзное государство многого добилось по интеграционным трекам, заявил Путин

Союзному государству удалось многого добиться по интеграционным трекам, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:28

2024-05-24T17:28

2024-05-24T17:48

союзное государство

союзное государство

владимир путин

россия

белоруссия

в мире

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Союзному государству удалось многого добиться по интеграционным трекам, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Он отметил, что 8 декабря исполняется 25 лет Союзному государству России и Белоруссии."За прошедшую четверть века нам удалось по-настоящему многого добиться по интеграционным трекам. Успешно реализованы 28 отраслевых программ, унифицировано российское и белорусское законодательство во многих сферах, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства. Обеспечены необходимые условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

союзное государство, владимир путин, россия, белоруссия, в мире