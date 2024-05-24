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Союзное государство многого добилось по интеграционным трекам, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
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17:28 24.05.2024 (обновлено: 17:48 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/sg-1948194653.html
Союзное государство многого добилось по интеграционным трекам, заявил Путин
Союзное государство многого добилось по интеграционным трекам, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Союзное государство многого добилось по интеграционным трекам, заявил Путин
Союзному государству удалось многого добиться по интеграционным трекам, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:28
2024-05-24T17:48
союзное государство
союзное государство
владимир путин
россия
белоруссия
в мире
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Союзному государству удалось многого добиться по интеграционным трекам, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Он отметил, что 8 декабря исполняется 25 лет Союзному государству России и Белоруссии."За прошедшую четверть века нам удалось по-настоящему многого добиться по интеграционным трекам. Успешно реализованы 28 отраслевых программ, унифицировано российское и белорусское законодательство во многих сферах, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства. Обеспечены необходимые условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики", - сказал Путин.
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союзное государство, владимир путин, россия, белоруссия, в мире
Союзное государство, Союзное государство, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, В мире
Союзное государство многого добилось по интеграционным трекам, заявил Путин

Путин: СГ удалось многого добиться по интеграционным трекам за 25 лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Союзному государству удалось многого добиться по интеграционным трекам, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Он отметил, что 8 декабря исполняется 25 лет Союзному государству России и Белоруссии.
"За прошедшую четверть века нам удалось по-настоящему многого добиться по интеграционным трекам. Успешно реализованы 28 отраслевых программ, унифицировано российское и белорусское законодательство во многих сферах, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства. Обеспечены необходимые условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики", - сказал Путин.
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