https://ria.ru/20240524/sg-1948194653.html
Союзное государство многого добилось по интеграционным трекам, заявил Путин
Союзное государство многого добилось по интеграционным трекам, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Союзное государство многого добилось по интеграционным трекам, заявил Путин
Союзному государству удалось многого добиться по интеграционным трекам, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:28
2024-05-24T17:28
2024-05-24T17:48
союзное государство
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белоруссия
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Союзному государству удалось многого добиться по интеграционным трекам, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Он отметил, что 8 декабря исполняется 25 лет Союзному государству России и Белоруссии."За прошедшую четверть века нам удалось по-настоящему многого добиться по интеграционным трекам. Успешно реализованы 28 отраслевых программ, унифицировано российское и белорусское законодательство во многих сферах, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства. Обеспечены необходимые условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союзное государство, владимир путин, россия, белоруссия, в мире
Союзное государство, Союзное государство, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, В мире
Союзное государство многого добилось по интеграционным трекам, заявил Путин
Путин: СГ удалось многого добиться по интеграционным трекам за 25 лет
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Союзному государству удалось многого добиться по интеграционным трекам, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Он отметил, что 8 декабря исполняется 25 лет Союзному государству России и Белоруссии.
"За прошедшую четверть века нам удалось по-настоящему многого добиться по интеграционным трекам. Успешно реализованы 28 отраслевых программ, унифицировано российское и белорусское законодательство во многих сферах, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства. Обеспечены необходимые условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики", - сказал Путин.