https://ria.ru/20240524/sanktsii-1948172906.html

Минск и Москва должны защищать рынки от санкций, заявил Лукашенко

Минск и Москва должны защищать рынки от санкций, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024

Минск и Москва должны защищать рынки от санкций, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве следует оперативнее завершить формирование единой промышленной политики Союзного... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:43

2024-05-24T16:43

2024-05-24T18:21

минск

москва

союзное государство

россия

александр лукашенко

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948154557_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_c15f1084c2c1fdcd86be3981b4fe4ae7.jpg

МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве следует оперативнее завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства, а рынки защищать не друг от друга, а от тех стран, которые вводят против них санкции."Прежде всего необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства. От этого выиграют обе стороны. Многие наши конвейеры работают на компонентах друг друга", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.Он также заявил, что "на законодательном уровне не должно быть никаких защитных мер от своих партнеров". "Защищаться, как мы договорились, нужно от тех, кто ввел против нас санкции. И от тех, кто не способствует развитию экономик двух государств", - констатировал Лукашенко.Говоря о сотрудничестве с РФ в сфере промышленности, Лукашенко отметил, что в этой сфере планируется продолжить конкретную работу по реализации совместных импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении, станкостроении, военно-техническом сотрудничестве. "Иными словами, в направлениях, обеспечивающих достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности наших государств", - сказал он."Все решения мы с вами приняли, правительства должны их в сжатые сроки реализовать", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20240523/ukaz-1947906314.html

минск

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, москва, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире