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Минск и Москва должны защищать рынки от санкций, заявил Лукашенко
Минск и Москва должны защищать рынки от санкций, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024
Минск и Москва должны защищать рынки от санкций, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве следует оперативнее завершить формирование единой промышленной политики Союзного... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:43
2024-05-24T16:43
2024-05-24T18:21
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве следует оперативнее завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства, а рынки защищать не друг от друга, а от тех стран, которые вводят против них санкции."Прежде всего необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства. От этого выиграют обе стороны. Многие наши конвейеры работают на компонентах друг друга", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.Он также заявил, что "на законодательном уровне не должно быть никаких защитных мер от своих партнеров". "Защищаться, как мы договорились, нужно от тех, кто ввел против нас санкции. И от тех, кто не способствует развитию экономик двух государств", - констатировал Лукашенко.Говоря о сотрудничестве с РФ в сфере промышленности, Лукашенко отметил, что в этой сфере планируется продолжить конкретную работу по реализации совместных импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении, станкостроении, военно-техническом сотрудничестве. "Иными словами, в направлениях, обеспечивающих достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности наших государств", - сказал он."Все решения мы с вами приняли, правительства должны их в сжатые сроки реализовать", - подчеркнул Лукашенко.
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минск, москва, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Минск, Москва, Союзное государство, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Минск и Москва должны защищать рынки от санкций, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск и Москва должны защищать рынки от сторон, вводящих санкции
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве следует оперативнее завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства, а рынки защищать не друг от друга, а от тех стран, которые вводят против них санкции.
"Прежде всего необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства. От этого выиграют обе стороны. Многие наши конвейеры работают на компонентах друг друга", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным
в расширенном составе в Минске.
Он также заявил, что "на законодательном уровне не должно быть никаких защитных мер от своих партнеров". "Защищаться, как мы договорились, нужно от тех, кто ввел против нас санкции. И от тех, кто не способствует развитию экономик двух государств", - констатировал Лукашенко.
Говоря о сотрудничестве с РФ в сфере промышленности, Лукашенко отметил, что в этой сфере планируется продолжить конкретную работу по реализации совместных импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении, станкостроении, военно-техническом сотрудничестве. "Иными словами, в направлениях, обеспечивающих достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности наших государств", - сказал он.
"Все решения мы с вами приняли, правительства должны их в сжатые сроки реализовать", - подчеркнул Лукашенко.