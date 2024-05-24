https://ria.ru/20240524/rumyniya-1948118416.html

МИД Румынии объявил дипломата посольства России персоной нон грата

МИД Румынии объявил дипломата посольства России персоной нон грата - РИА Новости, 24.05.2024

МИД Румынии объявил дипломата посольства России персоной нон грата

МИД Румынии объявил персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:48

2024-05-24T13:48

2024-05-24T13:48

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КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. МИД Румынии объявил персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте. "Власти Румынии объявляют персоной нон грата на территории страны дипломата посольства РФ в Бухаресте за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении румынского МИД. Ранее СМИ страны сообщили, что сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом задержали гражданина Румынии, который якобы фотографировал военные объекты НАТО на территории страны и передавал снимки российскому посольству. "Начиная с 2022 года он вел наблюдение за румынскими или принадлежащими НАТО военными объектами, находящимися вблизи города Тулча, собирая информацию военного характера и фотографируя боевую технику и перемещение личного состава на границе с Украиной, которые передал дипломатам посольства РФ в Бухаресте", - передает телеканал Digi24. В пятницу Апелляционная палата Бухареста вынесла решение о предварительном аресте обвиняемого на 30-дневный срок.

https://ria.ru/20240523/zakharova-1947966138.html

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в мире, румыния, россия, бухарест, нато