https://ria.ru/20240524/rossiya-1948190163.html

Гораздо хуже. На Западе сделали пугающий прогноз о России и НАТО

Гораздо хуже. На Западе сделали пугающий прогноз о России и НАТО - РИА Новости, 24.05.2024

Гораздо хуже. На Западе сделали пугающий прогноз о России и НАТО

Продолжение ударов по России западными ракетами приведет к прямому столкновению Москвы и НАТО, опасается обозреватель хорватского Advance Антун Роша. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:21

2024-05-24T17:21

2024-05-24T17:21

россия

москва

молдавия

владимир путин

дэвид кэмерон

эммануэль макрон

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Продолжение ударов по России западными ракетами приведет к прямому столкновению Москвы и НАТО, опасается обозреватель хорватского Advance Антун Роша."Когда я говорю о реальном расширении вооруженного конфликта, я не подразумеваю такие государства, как Молдавия или даже Белоруссия. Я имею в виду куда более худшие варианты, предполагающие прямое вооруженное столкновение между Россией и НАТО", — пишет он.Автор напомнил о заявлении британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о праве ВСУ применить британские ракеты для поражения целей внутри России, призыве президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность отправить западные войска на Украину, и о последующих предупреждениях со стороны Москвы. В частности, Роша указал на проведение Москвой учений с тактическим ядерным вооружением.То, что страны Запада не обращают внимания на предостережения России, надеясь, что все это лишь слова, сильно рискуют, заключается в материале.Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В то же время Североатлантический альянс в последние годы ведет беспрецедентную активность у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".В начале мая Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.Президент Владимир Путин назвал учения "плановой работой".

https://ria.ru/20240516/putin-1946535562.html

https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946512100.html

https://ria.ru/20240516/shaffer-1946502738.html

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россия, москва, молдавия, владимир путин, дэвид кэмерон, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины