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Гораздо хуже. На Западе сделали пугающий прогноз о России и НАТО - РИА Новости, 24.05.2024
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17:21 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/rossiya-1948190163.html
Гораздо хуже. На Западе сделали пугающий прогноз о России и НАТО
Гораздо хуже. На Западе сделали пугающий прогноз о России и НАТО - РИА Новости, 24.05.2024
Гораздо хуже. На Западе сделали пугающий прогноз о России и НАТО
Продолжение ударов по России западными ракетами приведет к прямому столкновению Москвы и НАТО, опасается обозреватель хорватского Advance Антун Роша. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:21
2024-05-24T17:21
россия
москва
молдавия
владимир путин
дэвид кэмерон
эммануэль макрон
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Продолжение ударов по России западными ракетами приведет к прямому столкновению Москвы и НАТО, опасается обозреватель хорватского Advance Антун Роша."Когда я говорю о реальном расширении вооруженного конфликта, я не подразумеваю такие государства, как Молдавия или даже Белоруссия. Я имею в виду куда более худшие варианты, предполагающие прямое вооруженное столкновение между Россией и НАТО", — пишет он.Автор напомнил о заявлении британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о праве ВСУ применить британские ракеты для поражения целей внутри России, призыве президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность отправить западные войска на Украину, и о последующих предупреждениях со стороны Москвы. В частности, Роша указал на проведение Москвой учений с тактическим ядерным вооружением.То, что страны Запада не обращают внимания на предостережения России, надеясь, что все это лишь слова, сильно рискуют, заключается в материале.Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В то же время Североатлантический альянс в последние годы ведет беспрецедентную активность у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".В начале мая Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.Президент Владимир Путин назвал учения "плановой работой".
https://ria.ru/20240516/putin-1946535562.html
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россия, москва, молдавия, владимир путин, дэвид кэмерон, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины
Россия, Москва, Молдавия, Владимир Путин, Дэвид Кэмерон, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины
Гораздо хуже. На Западе сделали пугающий прогноз о России и НАТО

Advance: удары по России западным оружием грозят войной между РФ и НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Продолжение ударов по России западными ракетами приведет к прямому столкновению Москвы и НАТО, опасается обозреватель хорватского Advance Антун Роша.
"Когда я говорю о реальном расширении вооруженного конфликта, я не подразумеваю такие государства, как Молдавия или даже Белоруссия. Я имею в виду куда более худшие варианты, предполагающие прямое вооруженное столкновение между Россией и НАТО", — пишет он.
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Автор напомнил о заявлении британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о праве ВСУ применить британские ракеты для поражения целей внутри России, призыве президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность отправить западные войска на Украину, и о последующих предупреждениях со стороны Москвы. В частности, Роша указал на проведение Москвой учений с тактическим ядерным вооружением.
То, что страны Запада не обращают внимания на предостережения России, надеясь, что все это лишь слова, сильно рискуют, заключается в материале.
Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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В то же время Североатлантический альянс в последние годы ведет беспрецедентную активность у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
В начале мая Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
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