https://ria.ru/20240524/reutov-1948126027.html
Воробьев посетит последний звонок в школе Реутова
Воробьев посетит последний звонок в школе Реутова - РИА Новости, 24.05.2024
Воробьев посетит последний звонок в школе Реутова
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в пятницу посетит последний звонок в реутовской школе, открытой в 2013 году, сегодня там обучаются... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:10
2024-05-24T14:10
2024-05-24T14:10
новости подмосковья
реутов
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
последний звонок
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в пятницу посетит последний звонок в реутовской школе, открытой в 2013 году, сегодня там обучаются почти 1,9 тысячи ребят. "Сегодня я буду в Реутове, на последнем звонке в школе, которую мы открывали в 2013 году. Буду рад новой встрече с ребятами, посмотрим, как они выросли! Это волнительный день для учеников, родителей, учителей и для меня тоже. Тогда мы перерезали красную ленточку с первоклашками, которые сегодня заканчивают школу", - рассказал Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, раньше в школе было всего 13 классов - 215 детей. Сегодня - 60 классов и почти 1,9 учащихся.
https://ria.ru/20240523/podmoskove-1947970591.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реутов, московская область (подмосковье), андрей воробьев, последний звонок
Новости Подмосковья, Реутов, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Последний звонок