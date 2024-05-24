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Воробьев посетит последний звонок в школе Реутова - РИА Новости, 24.05.2024
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Новости Подмосковья
 
14:10 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/reutov-1948126027.html
Воробьев посетит последний звонок в школе Реутова
Воробьев посетит последний звонок в школе Реутова - РИА Новости, 24.05.2024
Воробьев посетит последний звонок в школе Реутова
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в пятницу посетит последний звонок в реутовской школе, открытой в 2013 году, сегодня там обучаются... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:10
2024-05-24T14:10
новости подмосковья
реутов
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
последний звонок
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в пятницу посетит последний звонок в реутовской школе, открытой в 2013 году, сегодня там обучаются почти 1,9 тысячи ребят. "Сегодня я буду в Реутове, на последнем звонке в школе, которую мы открывали в 2013 году. Буду рад новой встрече с ребятами, посмотрим, как они выросли! Это волнительный день для учеников, родителей, учителей и для меня тоже. Тогда мы перерезали красную ленточку с первоклашками, которые сегодня заканчивают школу", - рассказал Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, раньше в школе было всего 13 классов - 215 детей. Сегодня - 60 классов и почти 1,9 учащихся.
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реутов, московская область (подмосковье), андрей воробьев, последний звонок
Новости Подмосковья, Реутов, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Последний звонок

Воробьев посетит последний звонок в школе Реутова

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев посетит последний звонок в школе Реутова, на открытии которой он был 11 лет назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетит последний звонок в школе Реутова, на открытии которой он был 11 лет назад - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетит последний звонок в школе Реутова, на открытии которой он был 11 лет назад
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в пятницу посетит последний звонок в реутовской школе, открытой в 2013 году, сегодня там обучаются почти 1,9 тысячи ребят.
"Сегодня я буду в Реутове, на последнем звонке в школе, которую мы открывали в 2013 году. Буду рад новой встрече с ребятами, посмотрим, как они выросли! Это волнительный день для учеников, родителей, учителей и для меня тоже. Тогда мы перерезали красную ленточку с первоклашками, которые сегодня заканчивают школу", - рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.
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По словам губернатора, раньше в школе было всего 13 классов - 215 детей. Сегодня - 60 классов и почти 1,9 учащихся.
 
Новости ПодмосковьяРеутовМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПоследний звонок
 
 
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