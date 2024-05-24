https://ria.ru/20240524/reutov-1948126027.html

Воробьев посетит последний звонок в школе Реутова

Воробьев посетит последний звонок в школе Реутова - РИА Новости, 24.05.2024

Воробьев посетит последний звонок в школе Реутова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в пятницу посетит последний звонок в реутовской школе, открытой в 2013 году, сегодня там обучаются... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:10

2024-05-24T14:10

2024-05-24T14:10

новости подмосковья

реутов

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

последний звонок

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в пятницу посетит последний звонок в реутовской школе, открытой в 2013 году, сегодня там обучаются почти 1,9 тысячи ребят. "Сегодня я буду в Реутове, на последнем звонке в школе, которую мы открывали в 2013 году. Буду рад новой встрече с ребятами, посмотрим, как они выросли! Это волнительный день для учеников, родителей, учителей и для меня тоже. Тогда мы перерезали красную ленточку с первоклашками, которые сегодня заканчивают школу", - рассказал Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, раньше в школе было всего 13 классов - 215 детей. Сегодня - 60 классов и почти 1,9 учащихся.

https://ria.ru/20240523/podmoskove-1947970591.html

реутов

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

реутов, московская область (подмосковье), андрей воробьев, последний звонок