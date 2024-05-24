Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке ребенок погиб в детском развлекательном центре - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/rebenok-1948167272.html
Во Владивостоке ребенок погиб в детском развлекательном центре
Во Владивостоке ребенок погиб в детском развлекательном центре - РИА Новости, 24.05.2024
Во Владивостоке ребенок погиб в детском развлекательном центре
Ребёнок погиб при игре в детском развлекательном центре во Владивостоке, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:22
2024-05-24T16:22
происшествия
владивосток
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Ребёнок погиб при игре в детском развлекательном центре во Владивостоке, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК РФ по Приморскому краю. По данным ведомства, в пятницу вечером девушка оставила семилетнего брата в детском развлекательном центре "Семицветик" по улице Хабаровской во Владивостоке, заплатив за это 450 рублей. Женщина, с которой оставили малыша, попросила приглядеть за ним свою знакомую, не работающую в центре, а сама уехала по своим делам. "По факту удушения веревочной качелей 7-летнего ребёнка в детском развлекательном центре "Семицветик"... следователями СК Приморья возбуждено уголовное дело по... п. "в" ч. 2 ст 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия выясняются, информирует ведомство.
https://ria.ru/20240411/rebenok-1939271267.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке ребенок погиб в детском развлекательном центре

Во Владивостоке 7-летний мальчик погиб в детском развлекательном центре

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Ребёнок погиб при игре в детском развлекательном центре во Владивостоке, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК РФ по Приморскому краю.
По данным ведомства, в пятницу вечером девушка оставила семилетнего брата в детском развлекательном центре "Семицветик" по улице Хабаровской во Владивостоке, заплатив за это 450 рублей. Женщина, с которой оставили малыша, попросила приглядеть за ним свою знакомую, не работающую в центре, а сама уехала по своим делам.
"По факту удушения веревочной качелей 7-летнего ребёнка в детском развлекательном центре "Семицветик"... следователями СК Приморья возбуждено уголовное дело по... п. "в" ч. 2 ст 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются, информирует ведомство.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
В Астраханской области младенец насмерть замерз в неотапливаемом доме
11 апреля, 10:28
 
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала