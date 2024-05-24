https://ria.ru/20240524/rebenok-1948167272.html

Во Владивостоке ребенок погиб в детском развлекательном центре

Во Владивостоке ребенок погиб в детском развлекательном центре - РИА Новости, 24.05.2024

Во Владивостоке ребенок погиб в детском развлекательном центре

Ребёнок погиб при игре в детском развлекательном центре во Владивостоке, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:22

2024-05-24T16:22

2024-05-24T16:22

происшествия

владивосток

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Ребёнок погиб при игре в детском развлекательном центре во Владивостоке, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК РФ по Приморскому краю. По данным ведомства, в пятницу вечером девушка оставила семилетнего брата в детском развлекательном центре "Семицветик" по улице Хабаровской во Владивостоке, заплатив за это 450 рублей. Женщина, с которой оставили малыша, попросила приглядеть за ним свою знакомую, не работающую в центре, а сама уехала по своим делам. "По факту удушения веревочной качелей 7-летнего ребёнка в детском развлекательном центре "Семицветик"... следователями СК Приморья возбуждено уголовное дело по... п. "в" ч. 2 ст 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия выясняются, информирует ведомство.

https://ria.ru/20240411/rebenok-1939271267.html

владивосток

россия

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происшествия, владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)