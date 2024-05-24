https://ria.ru/20240524/razvitie-1948179640.html

Запад пытается сдержать развитие России и Белоруссии, заявил Путин

Запад пытается сдержать развитие России и Белоруссии, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024

Запад пытается сдержать развитие России и Белоруссии, заявил Путин

Западное сообщество враждебно, пытается сдержать развитие Белоруссии и России, но ничего ни у кого до сих пор не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:54

2024-05-24T16:54

2024-05-24T17:08

россия

белоруссия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948158147_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_0328bfdbdf64f182fd9b6bdbea0a3ff5.jpg

МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Западное сообщество враждебно, пытается сдержать развитие Белоруссии и России, но ничего ни у кого до сих пор не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин."То направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России: безусловной враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету - ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось, и уверен, ничего не получится", - сказал он в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном формате.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, владимир путин, в мире