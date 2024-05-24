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Запад пытается сдержать развитие России и Белоруссии, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
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16:54 24.05.2024 (обновлено: 17:08 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/razvitie-1948179640.html
Запад пытается сдержать развитие России и Белоруссии, заявил Путин
Запад пытается сдержать развитие России и Белоруссии, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Запад пытается сдержать развитие России и Белоруссии, заявил Путин
Западное сообщество враждебно, пытается сдержать развитие Белоруссии и России, но ничего ни у кого до сих пор не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:54
2024-05-24T17:08
россия
белоруссия
владимир путин
в мире
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Западное сообщество враждебно, пытается сдержать развитие Белоруссии и России, но ничего ни у кого до сих пор не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин."То направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России: безусловной враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету - ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось, и уверен, ничего не получится", - сказал он в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном формате.
https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html
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россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Запад пытается сдержать развитие России и Белоруссии, заявил Путин

Путин: западное сообщество пытается сдержать развитие России и Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Западное сообщество враждебно, пытается сдержать развитие Белоруссии и России, но ничего ни у кого до сих пор не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России: безусловной враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету - ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось, и уверен, ничего не получится", - сказал он в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном формате.
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