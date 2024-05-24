https://ria.ru/20240524/razvitie-1948178573.html
Путин призвал обозначить вехи развития России и Белоруссии
Путин призвал обозначить вехи развития России и Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024
Путин призвал обозначить вехи развития России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обозначить ближайшие вехи взаимного развития РФ и Белоруссии. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:52
2024-05-24T16:52
2024-05-24T16:58
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владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обозначить ближайшие вехи взаимного развития РФ и Белоруссии."Мы регулярно встречаемся, но после выборов президента Российской Федерации и формирования правительства России, конечно, нужно было собраться в таком составе, широком составе, для того, чтобы обозначить ближайшие вехи нашего взаимного развития", - сказал Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html
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россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире
Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
Путин призвал обозначить вехи развития России и Белоруссии
Путин призвал обозначить ближайшие вехи взаимного развития России и Белоруссии