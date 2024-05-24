https://ria.ru/20240524/razvitie-1948178573.html

Путин призвал обозначить вехи развития России и Белоруссии

Путин призвал обозначить вехи развития России и Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2024

Путин призвал обозначить вехи развития России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обозначить ближайшие вехи взаимного развития РФ и Белоруссии. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:52

2024-05-24T16:52

2024-05-24T16:58

россия

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обозначить ближайшие вехи взаимного развития РФ и Белоруссии."Мы регулярно встречаемся, но после выборов президента Российской Федерации и формирования правительства России, конечно, нужно было собраться в таком составе, широком составе, для того, чтобы обозначить ближайшие вехи нашего взаимного развития", - сказал Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

россия

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россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире