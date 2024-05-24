https://ria.ru/20240524/putin-1948197764.html

Путин: Россия и Белоруссия продолжат сотрудничать на международной арене

Путин: Россия и Белоруссия продолжат сотрудничать на международной арене - РИА Новости, 24.05.2024

Путин: Россия и Белоруссия продолжат сотрудничать на международной арене

Россия и Белоруссия будут и дальше координировать действия на международной арене, страны выступают с общих позиций по большинству глобальных и региональных... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:33

2024-05-24T17:33

2024-05-24T17:39

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут и дальше координировать действия на международной арене, страны выступают с общих позиций по большинству глобальных и региональных вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин."Затрагивались сегодня и вопросы дальнейшей координации действий на международной арене. Отмечу, что Россия и Белоруссия выступают с общих позиций по большинству глобальных и региональных проблем, оказывают друг другу взаимное товарищеское содействие на различных многосторонних площадках", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20240524/putin-1948200306.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, владимир путин