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Путин: Россия и Белоруссия продолжат противостояние санкциям Запада - РИА Новости, 24.05.2024
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17:27 24.05.2024 (обновлено: 17:43 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/putin-1948194407.html
Путин: Россия и Белоруссия продолжат противостояние санкциям Запада
Путин: Россия и Белоруссия продолжат противостояние санкциям Запада - РИА Новости, 24.05.2024
Путин: Россия и Белоруссия продолжат противостояние санкциям Запада
Российская Федерации и Республика Беларусь продолжат экономическую интеграцию, а также на завершающей стадии находится согласование плана мероприятий по... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:27
2024-05-24T17:43
россия
белоруссия
владимир путин
санкт-петербург
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская Федерации и Республика Беларусь продолжат экономическую интеграцию, а также на завершающей стадии находится согласование плана мероприятий по углублению экономического взаимодействия и минимизации ущерба от санкций Запада, заявил президент РФ Владимир Путин."В соответствии с решением Высшего госсовета Союзного государства, принятым 29 января в Санкт-Петербурге, определены новые перспективные направления интеграции, на завершающей стадии находятся согласования плана конкретных мероприятий по дальнейшему углублению экономического взаимодействия по минимизации ущерба от незаконных западных рестрикций, по технологическому развитию и импортозамещению ", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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россия, белоруссия, владимир путин, санкт-петербург, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Санкт-Петербург, В мире

Путин: Россия и Белоруссия продолжат противостояние санкциям Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская Федерации и Республика Беларусь продолжат экономическую интеграцию, а также на завершающей стадии находится согласование плана мероприятий по углублению экономического взаимодействия и минимизации ущерба от санкций Запада, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В соответствии с решением Высшего госсовета Союзного государства, принятым 29 января в Санкт-Петербурге, определены новые перспективные направления интеграции, на завершающей стадии находятся согласования плана конкретных мероприятий по дальнейшему углублению экономического взаимодействия по минимизации ущерба от незаконных западных рестрикций, по технологическому развитию и импортозамещению ", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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