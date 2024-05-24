https://ria.ru/20240524/putin-1948194407.html

Путин: Россия и Белоруссия продолжат противостояние санкциям Запада

Путин: Россия и Белоруссия продолжат противостояние санкциям Запада - РИА Новости, 24.05.2024

Путин: Россия и Белоруссия продолжат противостояние санкциям Запада

Российская Федерации и Республика Беларусь продолжат экономическую интеграцию, а также на завершающей стадии находится согласование плана мероприятий по... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:27

2024-05-24T17:27

2024-05-24T17:43

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская Федерации и Республика Беларусь продолжат экономическую интеграцию, а также на завершающей стадии находится согласование плана мероприятий по углублению экономического взаимодействия и минимизации ущерба от санкций Запада, заявил президент РФ Владимир Путин."В соответствии с решением Высшего госсовета Союзного государства, принятым 29 января в Санкт-Петербурге, определены новые перспективные направления интеграции, на завершающей стадии находятся согласования плана конкретных мероприятий по дальнейшему углублению экономического взаимодействия по минимизации ущерба от незаконных западных рестрикций, по технологическому развитию и импортозамещению ", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

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россия, белоруссия, владимир путин, санкт-петербург, в мире