https://ria.ru/20240524/putin-1948184422.html
Путин назвал развитие логистики одним из безусловных приоритетов
Путин назвал развитие логистики одним из безусловных приоритетов - РИА Новости, 24.05.2024
Путин назвал развитие логистики одним из безусловных приоритетов
Развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий РФ и Белоруссии для поставок продукции, в том числе в третьи страны, является одним из... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:09
2024-05-24T17:09
2024-05-24T17:09
экономика
россия
белоруссия
минск
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий РФ и Белоруссии для поставок продукции, в том числе в третьи страны, является одним из безусловных приоритетов, заявил президент России Владимир Путин. "На сегодняшний день одним из безусловных приоритетов является логистика и транспорт. Нам нужно восстанавливать и создавать новые цепочки поставок между собой и помогать друг другу, чтобы обеспечить бесперебойную работу наших предприятий, в том числе ориентированную на рынки двух стран и на рынки третьих государств, которые хотят с нами работать", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в расширенном составе в Минске.
https://ria.ru/20240129/ekonomika-1924155620.html
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экономика, россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко
Экономика, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин назвал развитие логистики одним из безусловных приоритетов
Путин назвал логистику для предприятий России и Белоруссии одним из приоритетов