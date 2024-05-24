https://ria.ru/20240524/putin-1948184422.html

Путин назвал развитие логистики одним из безусловных приоритетов

Путин назвал развитие логистики одним из безусловных приоритетов - РИА Новости, 24.05.2024

Путин назвал развитие логистики одним из безусловных приоритетов

Развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий РФ и Белоруссии для поставок продукции, в том числе в третьи страны, является одним из... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:09

2024-05-24T17:09

2024-05-24T17:09

экономика

россия

белоруссия

минск

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий РФ и Белоруссии для поставок продукции, в том числе в третьи страны, является одним из безусловных приоритетов, заявил президент России Владимир Путин. "На сегодняшний день одним из безусловных приоритетов является логистика и транспорт. Нам нужно восстанавливать и создавать новые цепочки поставок между собой и помогать друг другу, чтобы обеспечить бесперебойную работу наших предприятий, в том числе ориентированную на рынки двух стран и на рынки третьих государств, которые хотят с нами работать", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в расширенном составе в Минске.

https://ria.ru/20240129/ekonomika-1924155620.html

россия

белоруссия

минск

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экономика, россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко