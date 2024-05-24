https://ria.ru/20240524/putin-1948183434.html
Путин назвал укрепление благосостояния россиян и белорусов общей задачей СГ
Путин назвал укрепление благосостояния россиян и белорусов общей задачей СГ - РИА Новости, 24.05.2024
Путин назвал укрепление благосостояния россиян и белорусов общей задачей СГ
Укрепление благосостояния граждан РФ и Белоруссии является общей задачей для властей двух стран, заявил президент России Владимир Путин на российско-белорусских РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:07
2024-05-24T17:07
2024-05-24T17:07
россия
белоруссия
минск
владимир путин
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Укрепление благосостояния граждан РФ и Белоруссии является общей задачей для властей двух стран, заявил президент России Владимир Путин на российско-белорусских переговорах. "Это наша общая задача - укреплять благосостояние граждан Белоруссии и граждан РФ", - отметил Путин на переговорах в Минске.
https://ria.ru/20240524/putin-1948181194.html
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россия, белоруссия, минск, владимир путин
Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин
Путин назвал укрепление благосостояния россиян и белорусов общей задачей СГ
Путин: укрепление благосостояния граждан РФ и РБ – это общая задача двух стран