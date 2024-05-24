https://ria.ru/20240524/putin-1948183434.html

Путин назвал укрепление благосостояния россиян и белорусов общей задачей СГ

Путин назвал укрепление благосостояния россиян и белорусов общей задачей СГ - РИА Новости, 24.05.2024

Путин назвал укрепление благосостояния россиян и белорусов общей задачей СГ

Укрепление благосостояния граждан РФ и Белоруссии является общей задачей для властей двух стран, заявил президент России Владимир Путин на российско-белорусских РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:07

2024-05-24T17:07

2024-05-24T17:07

россия

белоруссия

минск

владимир путин

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Укрепление благосостояния граждан РФ и Белоруссии является общей задачей для властей двух стран, заявил президент России Владимир Путин на российско-белорусских переговорах. "Это наша общая задача - укреплять благосостояние граждан Белоруссии и граждан РФ", - отметил Путин на переговорах в Минске.

https://ria.ru/20240524/putin-1948181194.html

россия

белоруссия

минск

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россия, белоруссия, минск, владимир путин