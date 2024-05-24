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Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Белоруссией
Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2024
Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Белоруссией
Очень важным направлением взаимодействия с Белоруссией остается межрегиональное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:59
2024-05-24T16:59
2024-05-24T17:05
белоруссия
владимир путин
россия
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Очень важным направлением взаимодействия с Белоруссией остается межрегиональное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, очень важным направлением нашего взаимодействия остается межрегиональное сотрудничество, главы наших представительных органов власти уделяют этому особое значение. Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) всегда поддерживали это взаимодействие и будем это делать дальше", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.Он отметил, что значительный объем товарооборота сосредоточен на региональном уровне.
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белоруссия, владимир путин, россия
Белоруссия, Владимир Путин, Россия
Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Белоруссией
Путин: значительный объем товарооборота сосредоточен на региональном уровне
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Очень важным направлением взаимодействия с Белоруссией остается межрегиональное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, очень важным направлением нашего взаимодействия остается межрегиональное сотрудничество, главы наших представительных органов власти уделяют этому особое значение. Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) всегда поддерживали это взаимодействие и будем это делать дальше", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.
Он отметил, что значительный объем товарооборота сосредоточен на региональном уровне.