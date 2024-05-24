https://ria.ru/20240524/putin-1948181194.html

Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Белоруссией

Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2024

Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Белоруссией

Очень важным направлением взаимодействия с Белоруссией остается межрегиональное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:59

2024-05-24T16:59

2024-05-24T17:05

белоруссия

владимир путин

россия

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Очень важным направлением взаимодействия с Белоруссией остается межрегиональное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, очень важным направлением нашего взаимодействия остается межрегиональное сотрудничество, главы наших представительных органов власти уделяют этому особое значение. Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) всегда поддерживали это взаимодействие и будем это делать дальше", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.Он отметил, что значительный объем товарооборота сосредоточен на региональном уровне.

https://ria.ru/20240128/otnosheniya-1924004374.html

белоруссия

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белоруссия, владимир путин, россия