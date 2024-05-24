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Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2024
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16:59 24.05.2024 (обновлено: 17:05 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/putin-1948181194.html
Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Белоруссией
Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2024
Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Белоруссией
Очень важным направлением взаимодействия с Белоруссией остается межрегиональное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:59
2024-05-24T17:05
белоруссия
владимир путин
россия
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Очень важным направлением взаимодействия с Белоруссией остается межрегиональное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, очень важным направлением нашего взаимодействия остается межрегиональное сотрудничество, главы наших представительных органов власти уделяют этому особое значение. Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) всегда поддерживали это взаимодействие и будем это делать дальше", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.Он отметил, что значительный объем товарооборота сосредоточен на региональном уровне.
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белоруссия, владимир путин, россия
Белоруссия, Владимир Путин, Россия
Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Белоруссией

Путин: значительный объем товарооборота сосредоточен на региональном уровне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Очень важным направлением взаимодействия с Белоруссией остается межрегиональное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, очень важным направлением нашего взаимодействия остается межрегиональное сотрудничество, главы наших представительных органов власти уделяют этому особое значение. Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) всегда поддерживали это взаимодействие и будем это делать дальше", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.
Он отметил, что значительный объем товарооборота сосредоточен на региональном уровне.
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Путин рассказал об энергичном развитии товарооборота России и Белоруссии
28 января, 18:06
 
БелоруссияВладимир ПутинРоссия
 
 
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