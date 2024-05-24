https://ria.ru/20240524/putin-1948173386.html
Лукашенко обсудил с Путиным риски по периметру границ Союзного государства
Лукашенко обсудил с Путиным риски по периметру границ Союзного государства - РИА Новости, 24.05.2024
Лукашенко обсудил с Путиным риски по периметру границ Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:45
2024-05-24T16:45
2024-05-24T17:22
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белоруссия
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру границ Союзного государства."Обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру наших границ", - рассказал Лукашенко на встрече с Путиным в расширенном формате.По его словам, президенты также затронули международную ситуацию.
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Официальный визит Владимира Путина в Минск
LIVE: Официальный визит Владимира Путина в Минск
2024-05-24T16:45
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Лукашенко обсудил с Путиным риски по периметру границ Союзного государства
Лукашенко обсудил с Путиным варианты реагирования на риски по периметру границ
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру границ Союзного государства.
"Обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру наших границ", - рассказал Лукашенко на встрече с Путиным в расширенном формате.
По его словам, президенты также затронули международную ситуацию.