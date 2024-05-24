https://ria.ru/20240524/putin-1948144485.html

Путин высоко оценил состояние Минска

Путин высоко оценил состояние Минска - РИА Новости, 24.05.2024

Путин высоко оценил состояние Минска

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что Минск в хорошем состоянии, в городе красиво, создана атмосфера РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:04

2024-05-24T15:04

2024-05-24T15:04

россия

белоруссия

минск

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что Минск в хорошем состоянии, в городе красиво, создана атмосфера праздника. "Вы сейчас сказали про город: действительно, я проехал, посмотрел, город в очень хорошем состоянии. Красиво. Хочу городские власти прежде всего с этим поздравить", - сказал Путин. Также президент РФ отметил хорошую погоду и обстановку праздника в городе. Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая.

https://ria.ru/20240524/minsk-1948135979.html

россия

белоруссия

минск

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россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко