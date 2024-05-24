https://ria.ru/20240524/putin-1948139636.html
Путин заявил, что Россия и Белоруссия находятся в постоянном контакте
Путин заявил, что Россия и Белоруссия находятся в постоянном контакте - РИА Новости, 24.05.2024
Путин заявил, что Россия и Белоруссия находятся в постоянном контакте
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что они находятся в постоянном контакте и на связи,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:48
2024-05-24T14:48
2024-05-24T15:02
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что они находятся в постоянном контакте и на связи, сегодня предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений РФ и Белоруссии.Российский и белорусский лидеры проводят переговоры в узком кругу."Конечно, мы в постоянном контакте находимся, именно в постоянном, на связи. Встречаемся регулярно... Сейчас у нас есть возможность оценить, что было сделано, что сейчас происходит, что должно быть сделано в ближайшее время. Нам нужно наметить совместные конкретные шаги по движению вперед, по развитию наших государств", - сказал Путин.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия и Белоруссия находятся в постоянном контакте
Путин: Россия и Белоруссия должны наметить конкретные шаги по развитию отношений