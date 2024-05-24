https://ria.ru/20240524/putin-1948139636.html

Путин заявил, что Россия и Белоруссия находятся в постоянном контакте

Путин заявил, что Россия и Белоруссия находятся в постоянном контакте - РИА Новости, 24.05.2024

Путин заявил, что Россия и Белоруссия находятся в постоянном контакте

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что они находятся в постоянном контакте и на связи,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:48

2024-05-24T14:48

2024-05-24T15:02

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что они находятся в постоянном контакте и на связи, сегодня предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений РФ и Белоруссии.Российский и белорусский лидеры проводят переговоры в узком кругу."Конечно, мы в постоянном контакте находимся, именно в постоянном, на связи. Встречаемся регулярно... Сейчас у нас есть возможность оценить, что было сделано, что сейчас происходит, что должно быть сделано в ближайшее время. Нам нужно наметить совместные конкретные шаги по движению вперед, по развитию наших государств", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240523/es-1947802108.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин