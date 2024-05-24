https://ria.ru/20240524/putin-1948137067.html

Путин заявил об отсутствии нерешенных вопросов у России с Белоруссией

Путин заявил об отсутствии нерешенных вопросов у России с Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2024

Путин заявил об отсутствии нерешенных вопросов у России с Белоруссией

Президент России Владимир Путин заявил, что между РФ и Белоруссией нет никаких нерешенных вопросов по различным направлениям работ. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:42

2024-05-24T14:42

2024-05-24T14:51

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владимир путин

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в мире

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что между РФ и Белоруссией нет никаких нерешенных вопросов по различным направлениям работ."Перед нашим выездом сюда нам доложили, что происходит по конкретным направлениям работ. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, так как я понял из докладов", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире