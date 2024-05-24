https://ria.ru/20240524/putin-1948137067.html
Путин заявил об отсутствии нерешенных вопросов у России с Белоруссией
Путин заявил об отсутствии нерешенных вопросов у России с Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2024
Путин заявил об отсутствии нерешенных вопросов у России с Белоруссией
Президент России Владимир Путин заявил, что между РФ и Белоруссией нет никаких нерешенных вопросов по различным направлениям работ. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:42
2024-05-24T14:42
2024-05-24T14:51
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что между РФ и Белоруссией нет никаких нерешенных вопросов по различным направлениям работ."Перед нашим выездом сюда нам доложили, что происходит по конкретным направлениям работ. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, так как я понял из докладов", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Путин заявил об отсутствии нерешенных вопросов у России с Белоруссией
Путин: между Россией и Белоруссией нет никаких нерешенных вопросов