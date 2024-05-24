https://ria.ru/20240524/putin-1948136389.html

Лукашенко обсудит с Путиным вопросы экономического сотрудничества

Лукашенко обсудит с Путиным вопросы экономического сотрудничества - РИА Новости, 24.05.2024

Лукашенко обсудит с Путиным вопросы экономического сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в Минске обсудить вопросы... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:40

2024-05-24T14:40

2024-05-24T17:31

россия

белоруссия

владимир путин

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в Минске обсудить вопросы экономического сотрудничества, что уже сделано, а что предстоит решить."Как вчера мы с вами договорились, у нас всегда две части (переговоров – ред.) – вопросы безопасности и экономики. Всегда экономические вопросы откладывали для рассмотрения нашими правительствами. Но сегодня как раз повод и услышать то, что уже сделано в связи с нашими поручениями. И (есть – ред.) полтора-два вопроса, которые надо было бы нам решить. Послушаем специалистов, они нам доложат", - сказал Лукашенко во время переговоров с Путиным.Президент Белоруссии добавил, что по окончании переговоров на итоговой пресс-конференции главы государств расскажут представителям СМИ, какие решения приняты. Он предложил послушать руководителей тематических групп, которые доложат о проблемах в тех или иных сферах, если таковые имеются."Думаю, мы склонны сегодня принять определенные решения. То, о чем много говорят в последнее время люди: хорошо, что мы союзники, близкие родные государства…, чтобы в этом плане, контексте мы могли принимать решения", - сказал Лукашенко.Он отметил, что ему приятно, что Путину, который прибыл в Белоруссию накануне, понравился Минск и его люди. "Вы уже заметили опытным глазом кое-какие вещи. Это приятно. Особенно в отношении военных", - добавил белорусский президент.

https://ria.ru/20240523/smi-1947801039.html

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россия, белоруссия, владимир путин, минск, александр лукашенко