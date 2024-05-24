https://ria.ru/20240524/putin-1948130163.html
Визит Владимира Путина в Минск. Прямая трансляция
Визит Владимира Путина в Минск. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.05.2024
Визит Владимира Путина в Минск. Прямая трансляция
Официальный визит президента России Владимира Путина в Минск. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:31
2024-05-24T14:31
2024-05-24T14:31
минск
владимир путин
россия
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Официальный визит президента России Владимира Путина в Минск.
минск
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Официальный визит Владимира Путина в Минск
LIVE: Официальный визит Владимира Путина в Минск
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РИА Новости
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минск, владимир путин, россия, видео
Минск, Владимир Путин, Россия
Визит Владимира Путина в Минск. Прямая трансляция
Официальный визит президента России Владимира Путина в Минск.
2024-05-24T14:31
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PT29M38S
Официальный визит президента России Владимира Путина в Минск.