https://ria.ru/20240524/proisshestviya-1948126984.html

Потапенко* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Потапенко* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 24.05.2024

Потапенко* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей российского блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко* за распространение в интернете материалов без... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:14

2024-05-24T14:14

2024-05-24T23:25

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей российского блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко* за распространение в интернете материалов без указания статуса, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Потапенко* Дмитрий Валерьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Таганский райсуд 15 мая уже штрафовал Потапенко* на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Кроме этого, в инстанции 27 мая в отношении блогера рассмотрят еще два протокола за неуказание маркировки в материалах. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Потапенко* может грозить уголовная ответственность. Потапенко* внесли в реестр иностранных агентов в январе. Как отмечали в Минюсте, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240523/zemfira-1947866229.html

https://ria.ru/20231226/inoagent-1918112761.html

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происшествия, россия, москва