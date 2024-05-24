https://ria.ru/20240524/proisshestviya-1948126984.html
Потапенко* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Потапенко* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 24.05.2024
Потапенко* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей российского блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко* за распространение в интернете материалов без... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:14
2024-05-24T14:14
2024-05-24T23:25
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей российского блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко* за распространение в интернете материалов без указания статуса, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Потапенко* Дмитрий Валерьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Таганский райсуд 15 мая уже штрафовал Потапенко* на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Кроме этого, в инстанции 27 мая в отношении блогера рассмотрят еще два протокола за неуказание маркировки в материалах. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Потапенко* может грозить уголовная ответственность. Потапенко* внесли в реестр иностранных агентов в январе. Как отмечали в Минюсте, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240523/zemfira-1947866229.html
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Происшествия, Россия, Москва
Потапенко* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал Потапенко на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей российского блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко* за распространение в интернете материалов без указания статуса, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Потапенко* Дмитрий Валерьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Таганский райсуд 15 мая уже штрафовал Потапенко* на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Кроме этого, в инстанции 27 мая в отношении блогера рассмотрят еще два протокола за неуказание маркировки в материалах.
За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Потапенко* может грозить уголовная ответственность.
Потапенко* внесли в реестр иностранных агентов в январе. Как отмечали в Минюсте, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России