https://ria.ru/20240524/proisshestviya-1948126492.html

В Чебоксарах задержали подростка, распространявшего фото обнажённой девочки

В Чебоксарах задержали подростка, распространявшего фото обнажённой девочки - РИА Новости, 24.05.2024

В Чебоксарах задержали подростка, распространявшего фото обнажённой девочки

Следователи задержали в Чебоксарах 16-летного подростка, он подозревается в распространении фотографий обнажённой 12-летней девочки из Красноярского края,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:11

2024-05-24T14:11

2024-05-24T14:11

происшествия

чебоксары

красноярский край

манский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Следователи задержали в Чебоксарах 16-летного подростка, он подозревается в распространении фотографий обнажённой 12-летней девочки из Красноярского края, сообщает главное следственное управление Следственного комитета (СК) по региону. По версии следователей, подросток проживает в Чебоксарах. Он познакомился в социальной сети с 12-летней жительницей Манского района Красноярского края и стал для нее "интернет-другом". После, шантажируя, он получил от девочки её фотографии, которые содержали порнографию. В январе он переслал эти изображения её подруге. "Местонахождение юноши установлено в городе Чебоксары в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий… При обыске в квартире юноши изъят мобильный телефон, используемый для распространения порнографических материалов", - говорится в сообщении пресс-службы СК. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 242.1 УК РФ "Незаконное распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети "Интернет". Фигуранту предъявлено обвинение, вину он признал полностью.

https://ria.ru/20231024/sud-1904914659.html

чебоксары

красноярский край

манский район

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происшествия, чебоксары, красноярский край, манский район, следственный комитет россии (ск рф)