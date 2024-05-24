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В Чебоксарах задержали подростка, распространявшего фото обнажённой девочки - РИА Новости, 24.05.2024
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14:11 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/proisshestviya-1948126492.html
В Чебоксарах задержали подростка, распространявшего фото обнажённой девочки
В Чебоксарах задержали подростка, распространявшего фото обнажённой девочки - РИА Новости, 24.05.2024
В Чебоксарах задержали подростка, распространявшего фото обнажённой девочки
Следователи задержали в Чебоксарах 16-летного подростка, он подозревается в распространении фотографий обнажённой 12-летней девочки из Красноярского края,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:11
2024-05-24T14:11
происшествия
чебоксары
красноярский край
манский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Следователи задержали в Чебоксарах 16-летного подростка, он подозревается в распространении фотографий обнажённой 12-летней девочки из Красноярского края, сообщает главное следственное управление Следственного комитета (СК) по региону. По версии следователей, подросток проживает в Чебоксарах. Он познакомился в социальной сети с 12-летней жительницей Манского района Красноярского края и стал для нее "интернет-другом". После, шантажируя, он получил от девочки её фотографии, которые содержали порнографию. В январе он переслал эти изображения её подруге. "Местонахождение юноши установлено в городе Чебоксары в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий… При обыске в квартире юноши изъят мобильный телефон, используемый для распространения порнографических материалов", - говорится в сообщении пресс-службы СК. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 242.1 УК РФ "Незаконное распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети "Интернет". Фигуранту предъявлено обвинение, вину он признал полностью.
https://ria.ru/20231024/sud-1904914659.html
чебоксары
красноярский край
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происшествия, чебоксары, красноярский край, манский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чебоксары, Красноярский край, Манский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чебоксарах задержали подростка, распространявшего фото обнажённой девочки

СК: в Чебоксарах задержали подростка, шантажировавшего 12-летнюю девочку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Следователи задержали в Чебоксарах 16-летного подростка, он подозревается в распространении фотографий обнажённой 12-летней девочки из Красноярского края, сообщает главное следственное управление Следственного комитета (СК) по региону.
По версии следователей, подросток проживает в Чебоксарах. Он познакомился в социальной сети с 12-летней жительницей Манского района Красноярского края и стал для нее "интернет-другом". После, шантажируя, он получил от девочки её фотографии, которые содержали порнографию. В январе он переслал эти изображения её подруге.
"Местонахождение юноши установлено в городе Чебоксары в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий… При обыске в квартире юноши изъят мобильный телефон, используемый для распространения порнографических материалов", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 242.1 УК РФ "Незаконное распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети "Интернет". Фигуранту предъявлено обвинение, вину он признал полностью.
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ПроисшествияЧебоксарыКрасноярский крайМанский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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