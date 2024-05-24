В Чебоксарах задержали подростка, распространявшего фото обнажённой девочки
СК: в Чебоксарах задержали подростка, шантажировавшего 12-летнюю девочку
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Следователи задержали в Чебоксарах 16-летного подростка, он подозревается в распространении фотографий обнажённой 12-летней девочки из Красноярского края, сообщает главное следственное управление Следственного комитета (СК) по региону.
По версии следователей, подросток проживает в Чебоксарах. Он познакомился в социальной сети с 12-летней жительницей Манского района Красноярского края и стал для нее "интернет-другом". После, шантажируя, он получил от девочки её фотографии, которые содержали порнографию. В январе он переслал эти изображения её подруге.
"Местонахождение юноши установлено в городе Чебоксары в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий… При обыске в квартире юноши изъят мобильный телефон, используемый для распространения порнографических материалов", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 242.1 УК РФ "Незаконное распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети "Интернет". Фигуранту предъявлено обвинение, вину он признал полностью.
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