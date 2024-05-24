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В Брянске задержали мужчину, повредившего лифт из пневматического пистолета - РИА Новости, 24.05.2024
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14:11 24.05.2024 (обновлено: 14:12 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/proisshestviya-1948126333.html
В Брянске задержали мужчину, повредившего лифт из пневматического пистолета
В Брянске задержали мужчину, повредившего лифт из пневматического пистолета - РИА Новости, 24.05.2024
В Брянске задержали мужчину, повредившего лифт из пневматического пистолета
Полиция задержала жителя Москвы, повредившего лифт в жилом доме в Брянске 10 выстрелами из пневматического пистолета, заведено уголовное дело о вандализме,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:11
2024-05-24T14:12
происшествия
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Полиция задержала жителя Москвы, повредившего лифт в жилом доме в Брянске 10 выстрелами из пневматического пистолета, заведено уголовное дело о вандализме, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. "Брянские полицейские задержали повредившего лифт молодого человека… Инцидент произошел в многоквартирном доме, расположенном в Советском районе Брянска. Молодой человек, находясь в компании друзей, взял у одного из них пневматический пистолет и произвел около десяти выстрелов, повредив зеркало и обшивку лифта", – говорится в сообщении. Отмечается, что личность злоумышленника установлена, им оказался "ранее не имевший проблем с законом 18-летний житель столицы, приехавший погостить в Брянск". По данным полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации "Вандализм", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947600846.html
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происшествия, брянск, москва, россия
Происшествия, Брянск, Москва, Россия
В Брянске задержали мужчину, повредившего лифт из пневматического пистолета

Полиция задержала москвича, повредившего лифт в Брянске десятью выстрелами

© Фото : Брянская полиция/TelegramПоследствия стрельбы в лифте в Брянске
Последствия стрельбы в лифте в Брянске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Брянская полиция/Telegram
Последствия стрельбы в лифте в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Полиция задержала жителя Москвы, повредившего лифт в жилом доме в Брянске 10 выстрелами из пневматического пистолета, заведено уголовное дело о вандализме, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
"Брянские полицейские задержали повредившего лифт молодого человека… Инцидент произошел в многоквартирном доме, расположенном в Советском районе Брянска. Молодой человек, находясь в компании друзей, взял у одного из них пневматический пистолет и произвел около десяти выстрелов, повредив зеркало и обшивку лифта", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что личность злоумышленника установлена, им оказался "ранее не имевший проблем с законом 18-летний житель столицы, приехавший погостить в Брянск".
По данным полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации "Вандализм", – добавили в ведомстве.
 
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