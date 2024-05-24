https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948180385.html

На Кубани рассказали о здоровье девочки, которой собака откусила часть лица

На Кубани рассказали о здоровье девочки, которой собака откусила часть лица - РИА Новости, 24.05.2024

На Кубани рассказали о здоровье девочки, которой собака откусила часть лица

Пятнадцатилетняя девочка, которой домашняя собака откусила часть лица в Темрюке на Кубани, чувствует себя удовлетворительно, ей предстоит период восстановления... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:58

2024-05-24T16:58

2024-05-24T23:21

темрюк

темрюкский район

москва

происшествия

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КРАСНОДАР, 24 мая — РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка, которой домашняя собака откусила часть лица в Темрюке на Кубани, чувствует себя удовлетворительно, ей предстоит период восстановления и косметологическая хирургия, сообщил районный глава Фёдора Бабенкова В начале мая в пресс-службе Краевой клинической больнице №1 сообщили РИА Новости, что медучреждение оказывает помощь 15-летней девочке из Темрюка. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Темрюкского района, речь идет о девочке, которой собака откусила щеки, нос и верхнюю губу. "Встретился с родственниками девочки, пострадавшей от агрессии домашней собаки. Нападение животного произошло в конце апреля, подросток сильно пострадал. Девочка проходила лечение в краевой столице, сейчас она находится в Москве. Все необходимые на данном этапе операции проведены, впереди период восстановления и косметологическая хирургия… На данном этапе Ульяна чувствует себя удовлетворительно врачи делают все необходимое, также с ней работают психологи. Хочется пожелать Ульяне сил и скорейшего выздоровления", - написал в Telegram-канале Бабенков. Он добавил, что власти готовы оказать всю необходимую поддержку и находятся на связи с родственниками девочки. Он также сообщил о появлении мошенников, организовывающих сбор средств якобы на лечении ребенка, и попросил неравнодушных местных жителей быть осторожнее.

https://ria.ru/20240524/ubiystvo-1948178884.html

https://ria.ru/20240303/sobaka-1930792593.html

темрюк

темрюкский район

москва

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темрюк, темрюкский район, москва, происшествия