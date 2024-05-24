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Суд арестовал двух участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы - РИА Новости, 24.05.2024
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15:19 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948149375.html
Суд арестовал двух участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы
Суд арестовал двух участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы - РИА Новости, 24.05.2024
Суд арестовал двух участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы
Суд арестовал двух участников массовой драки со стрельбой на юге столицы, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:19
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суд арестовал двух участников массовой драки со стрельбой на юге столицы, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Чертановский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Юсифова Табриза Афтандил оглы, обвиняемого в совершении преступлении, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражи", - говорится в сообщении. Также арестован Ризван Гасаналиев. Оба - до 21 июля по обвинению в хулиганстве. Потасовка с участием около 15 человек со стрельбой из травматического оружия и поножовщиной произошла во вторник вечером на Медынской улице в Москве. Двое пострадавших с ножевыми ранениями госпитализированы. МВД сообщало о задержании семерых мужчин в возрасте от 26 до 35 лет. По информации прокуратуры, причиной конфликта могло стать замечание одному из участников касательно женщины. Были возбуждены уголовные дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство). Сегодня СК сообщил, что в отношении четверых участников потасовки возбуждено по части 3 статьи 30 п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948067037.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал двух участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы

В Москве арестовали двух участников массовой драки со стрельбой

© Кадр видео очевидцаМассовая драка на юге Москвы в районе Бирюлево Западное
Массовая драка на юге Москвы в районе Бирюлево Западное
© Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суд арестовал двух участников массовой драки со стрельбой на юге столицы, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Чертановский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Юсифова Табриза Афтандил оглы, обвиняемого в совершении преступлении, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражи", - говорится в сообщении.
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Также арестован Ризван Гасаналиев. Оба - до 21 июля по обвинению в хулиганстве.
Потасовка с участием около 15 человек со стрельбой из травматического оружия и поножовщиной произошла во вторник вечером на Медынской улице в Москве. Двое пострадавших с ножевыми ранениями госпитализированы. МВД сообщало о задержании семерых мужчин в возрасте от 26 до 35 лет. По информации прокуратуры, причиной конфликта могло стать замечание одному из участников касательно женщины. Были возбуждены уголовные дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство).
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22 мая, 10:26
Сегодня СК сообщил, что в отношении четверых участников потасовки возбуждено по части 3 статьи 30 п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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