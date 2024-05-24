https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948149375.html

Суд арестовал двух участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы

Суд арестовал двух участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы - РИА Новости, 24.05.2024

Суд арестовал двух участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы

Суд арестовал двух участников массовой драки со стрельбой на юге столицы, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:19

2024-05-24T15:19

2024-05-24T15:19

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948052025_0:87:790:531_1920x0_80_0_0_883a0c88d3ffd3dc4f7dd4e8ea2a4201.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суд арестовал двух участников массовой драки со стрельбой на юге столицы, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Чертановский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Юсифова Табриза Афтандил оглы, обвиняемого в совершении преступлении, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражи", - говорится в сообщении. Также арестован Ризван Гасаналиев. Оба - до 21 июля по обвинению в хулиганстве. Потасовка с участием около 15 человек со стрельбой из травматического оружия и поножовщиной произошла во вторник вечером на Медынской улице в Москве. Двое пострадавших с ножевыми ранениями госпитализированы. МВД сообщало о задержании семерых мужчин в возрасте от 26 до 35 лет. По информации прокуратуры, причиной конфликта могло стать замечание одному из участников касательно женщины. Были возбуждены уголовные дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство). Сегодня СК сообщил, что в отношении четверых участников потасовки возбуждено по части 3 статьи 30 п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948067037.html

https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947590207.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)