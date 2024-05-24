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Суд отпустил из СИЗО начальника МЧС по Краснодарскому краю

Суд отпустил из СИЗО начальника МЧС по Краснодарскому краю - РИА Новости, 24.05.2024

Суд отпустил из СИЗО начальника МЧС по Краснодарскому краю

Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:18

2024-05-24T14:18

2024-05-24T14:18

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сказано в материалах дела. "Меру пресечения в отношении обвиняемого Волынкина Олега Жановича в виде заключения под стражу изменить на домашний арест, срок которого установить на 02 месяца 00 суток, то есть до 21 июля", - сказано в постановлении суда. Басманный суд Москвы 28 сентября арестовал Волынкина на два месяца. Тогда же защита говорила о проблемах со здоровьем, упоминались гипертония, сахарный диабет и онкология, связанная с почками. Из-за последнего Волынкин перенес операцию, принимал множество лекарств, заявлял адвокат. Следствие же утверждало, что состояние здоровья позволяет находиться Волынкину в СИЗО. Волынкину предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - до 10 лет лишения свободы. Из оглашенных материалов в суде следует, что дело Волынкина связано с уже осужденным учредителем "ИП Кольцов Андрей Владимирович".

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происшествия, здоровье - общество, москва, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)