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Жителя Дагестана обвинили в осквернении символов воинской славы России - РИА Новости, 24.05.2024
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14:02 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948120968.html
Жителя Дагестана обвинили в осквернении символов воинской славы России
Жителя Дагестана обвинили в осквернении символов воинской славы России - РИА Новости, 24.05.2024
Жителя Дагестана обвинили в осквернении символов воинской славы России
Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили против жителя Дагестана, который срезал красные флаги – символ воинской славы России и выкинул их на землю,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:02
2024-05-24T14:02
происшествия
россия
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МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили против жителя Дагестана, который срезал красные флаги – символ воинской славы России и выкинул их на землю, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый 11 мая 2024 года в ночное время, находясь… в селе Карабудахкент, срезал красные флаги, являющиеся символом славы России, размещенные на центральных улицах села, и выкинул их на землю", – говорится в сообщении. Дело возбудили по материалам управления ФСБ России по Дагестану.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Дагестана обвинили в осквернении символов воинской славы России

В Дагестане мужчина срезал красные флаги и выкинул их на землю

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили против жителя Дагестана, который срезал красные флаги – символ воинской славы России и выкинул их на землю, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый 11 мая 2024 года в ночное время, находясь… в селе Карабудахкент, срезал красные флаги, являющиеся символом славы России, размещенные на центральных улицах села, и выкинул их на землю", – говорится в сообщении.
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Дело возбудили по материалам управления ФСБ России по Дагестану.
 
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