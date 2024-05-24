https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948120968.html

Жителя Дагестана обвинили в осквернении символов воинской славы России

Жителя Дагестана обвинили в осквернении символов воинской славы России - РИА Новости, 24.05.2024

Жителя Дагестана обвинили в осквернении символов воинской славы России

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили против жителя Дагестана, который срезал красные флаги – символ воинской славы России и выкинул их на землю,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:02

2024-05-24T14:02

2024-05-24T14:02

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили против жителя Дагестана, который срезал красные флаги – символ воинской славы России и выкинул их на землю, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый 11 мая 2024 года в ночное время, находясь… в селе Карабудахкент, срезал красные флаги, являющиеся символом славы России, размещенные на центральных улицах села, и выкинул их на землю", – говорится в сообщении. Дело возбудили по материалам управления ФСБ России по Дагестану.

https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)