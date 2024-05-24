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Жителя Дагестана обвинили в осквернении символов воинской славы России
Жителя Дагестана обвинили в осквернении символов воинской славы России - РИА Новости, 24.05.2024
Жителя Дагестана обвинили в осквернении символов воинской славы России
Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили против жителя Дагестана, который срезал красные флаги – символ воинской славы России и выкинул их на землю,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:02
2024-05-24T14:02
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МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили против жителя Дагестана, который срезал красные флаги – символ воинской славы России и выкинул их на землю, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый 11 мая 2024 года в ночное время, находясь… в селе Карабудахкент, срезал красные флаги, являющиеся символом славы России, размещенные на центральных улицах села, и выкинул их на землю", – говорится в сообщении. Дело возбудили по материалам управления ФСБ России по Дагестану.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Дагестана обвинили в осквернении символов воинской славы России
В Дагестане мужчина срезал красные флаги и выкинул их на землю