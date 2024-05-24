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Пресс-конференция: VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" - РИА Новости, 24.05.2024
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16:24 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/press-konferentsiya-1948166568.html
Пресс-конференция: VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"
Пресс-конференция: VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" - РИА Новости, 24.05.2024
Пресс-конференция: VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"
Пресс-конференция, посвященная VIII Международным спортивным играм "Дети Азии" прошла в Москве. На мероприятии речь шла о процессах подготовки и проведения VIII РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:24
2024-05-24T16:24
москва
якутск
дети азии
спорт
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Пресс-конференция, посвященная VIII Международным спортивным играм "Дети Азии" прошла в Москве. На мероприятии речь шла о процессах подготовки и проведения VIII Международных спортивных игр "Дети Азии", которые состоятся в Якутске с 25 июня по 7 июля. Также были затронуты вопросы продвижения детского спорта в Азии, воспитания олимпийских ценностей у юных спортсменов, международного сотрудничества в области детского спорта, спортивно-гуманитарных связей.
москва
якутск
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Артем Смирнов
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пресс-конференция, посвященная VIII Международным спортивным играм "Дети Азии"
Пресс-конференция, посвященная VIII Международным спортивным играм "Дети Азии"
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РИА Новости
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москва, якутск, дети азии, спорт, видео
Москва, Якутск, Дети Азии, Спорт
Пресс-конференция: VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"
Пресс-конференция, посвященная VIII Международным спортивным играм "Дети Азии" прошла в Москве. На мероприятии речь шла о процессах подготовки и проведения VIII Международных спортивных игр "Дети Азии", которые состоятся в Якутске с 25 июня по 7 июля. Также были затронуты вопросы продвижения детского спорта в Азии, воспитания олимпийских ценностей у юных спортсменов, международного сотрудничества в области детского спорта, спортивно-гуманитарных связей.
2024-05-24T16:24
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Пресс-конференция: VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"

Читать ria.ru в
Пресс-конференция, посвященная VIII Международным спортивным играм "Дети Азии" прошла в Москве. На мероприятии речь шла о процессах подготовки и проведения VIII Международных спортивных игр "Дети Азии", которые состоятся в Якутске с 25 июня по 7 июля. Также были затронуты вопросы продвижения детского спорта в Азии, воспитания олимпийских ценностей у юных спортсменов, международного сотрудничества в области детского спорта, спортивно-гуманитарных связей.
 
МоскваЯкутскДети АзииСпорт
 
 
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