https://ria.ru/20240524/press-konferentsiya-1948166568.html

Пресс-конференция: VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"

Пресс-конференция: VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" - РИА Новости, 24.05.2024

Пресс-конференция: VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"

Пресс-конференция, посвященная VIII Международным спортивным играм "Дети Азии" прошла в Москве. На мероприятии речь шла о процессах подготовки и проведения VIII РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:24

2024-05-24T16:24

2024-05-24T16:24

москва

якутск

дети азии

спорт

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Пресс-конференция, посвященная VIII Международным спортивным играм "Дети Азии" прошла в Москве. На мероприятии речь шла о процессах подготовки и проведения VIII Международных спортивных игр "Дети Азии", которые состоятся в Якутске с 25 июня по 7 июля. Также были затронуты вопросы продвижения детского спорта в Азии, воспитания олимпийских ценностей у юных спортсменов, международного сотрудничества в области детского спорта, спортивно-гуманитарных связей.

москва

якутск

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресс-конференция, посвященная VIII Международным спортивным играм "Дети Азии" Пресс-конференция, посвященная VIII Международным спортивным играм "Дети Азии" 2024-05-24T16:24 true PT60M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, якутск, дети азии, спорт, видео