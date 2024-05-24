https://ria.ru/20240524/pozdravlenie-1948138613.html

Воробьев поздравил выпускников подмосковных школ с последним звонком

Воробьев поздравил выпускников подмосковных школ с последним звонком - РИА Новости, 24.05.2024

Воробьев поздравил выпускников подмосковных школ с последним звонком

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу посетил последний звонок в школе №10 Реутова и поздравил выпускников с праздником, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:52

2024-05-24T14:52

2024-05-24T14:52

новости подмосковья

андрей воробьев

последний звонок

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу посетил последний звонок в школе №10 Реутова и поздравил выпускников с праздником, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Эту школу на Юбилейном проспекте губернатор открывал в 2013 году еще в качестве исполняющего обязанности главы региона. Здесь по-прежнему учатся те, кто услышал тогда первый школьный звонок. В пятницу для них прозвенел уже последний. Губернатор встретился с этими ребятами, а также с другими выпускниками, учениками младших классов и их учителями. На торжественной линейке Воробьев поздравил одиннадцатиклассников с окончанием школы. "Дорогие ребята, мы приехали в вашу добрую, показывающую очень хорошие результаты школу, для того, чтобы объявить о завершении учебного года. Хочется поздравить всех, кто добросовестно и старательно учился, пожелать успешной сдачи экзаменов. А также - поблагодарить учителей, родителей за внимание детям. Впереди новый этап в жизни - это всегда волнительно, ответственно. Уверен, что когда есть друзья, наставники, учителя, родители, во всем поддерживающие, то все получается. Важно иметь цель, иметь характер. Хочу поздравить всех учеников нашей любимой Московской области с последним звонком", - цитирует пресс-служба губернатора. Он добавил, что в пятницу последний звонок прозвучит для более 127 тысяч школьников. "Скоро начнутся экзамены. Хочу пожелать, чтобы летом, ребята, вы исполнили все свои мечты, а также сделали много добрых дел", - отметил Воробьев. Школа №10 была построена по индивидуальному проекту в рамках губернаторской программы. В 2013 году в ней училось всего 215 детей, было 13 классов. Сегодня – уже 1900 ребят и 60 классов. Это не просто школа, а большой образовательный комплекс с двумя дошкольными отделениями. Одно из них – "Теремок" – открыли в феврале прошлого года. В планах сделать школу еще лучше, современнее, комфортнее. "К концу года мы постараемся открыть в микрорайоне 10А еще один большой корпус, чтобы разгрузить это здание. Понимаем, насколько это важно. Там будет IT-специализация, сейчас подыскиваем учителей. Образовательный комплекс станет просторнее", - отметил глава региона. За 10 лет СОШ №10 выпустила 4 стобалльников по русскому языку, профильной математике и литературе, а также - 23 медалистов. Последние звонки в школах Подмосковья пройдут 24-25 мая. Они прозвучат для более 93,7 тысячи одиннадцатиклассников и 33,7 тысячи девятиклассников. А выпускные состоятся 28-29 июня.

https://ria.ru/20240524/vyplaty-1948136486.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, последний звонок, московская область (подмосковье)